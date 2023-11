Hoge boom komt op dak van bejaardenwoning terecht

De zware storm deed ook op het einde van de Sint-Jansstraat op wijk De Molenmeersen in een hoge boom sneuvelen. Door de felle rukwinden werd de hoge boom helemaal ontworteld en viel op het dak van een bejaardenwoning van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Gelukkig vielen er geen gewonden.

In de buurt komen veel voetgangers en fietsers voorbij. Via de brug over de Sint-Jansbeek komt men uit aan de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat.

Om veiligheidsreden is het wandel- en fietspad volledig afgesloten. Voor de bewoner van de bejaardenwoning is naar een oplossing gezocht.