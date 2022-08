Hittegolf net niet uit de startblokken

De voorspelde eerste nationale hittegolf van 2022 is maandag net niet uit de startblokken gekomen. In referentiepunt Ukkel steeg de maximumtemperatuur tot 24,9 graden Celsius om 16.20 uur. Na een lichte daling bleef de opflakkering steken op 24,8 graden. Dat is vernomen van het KMI-weerman David Dehenauw.

De vereiste 25 graden, voor een reeks van minstens vijf opeenvolgende dagen van ten minste 25 graden en minstens drie dagen van ten minste 30 graden, is daarmee nipt niet gehaald.

De langste hittegolf sinds 1901 dateert van 1947 en duurde liefst 19 dagen, van 10 tot en met 28 augustus. Ook de hittegolf van 1976 duurde erg lang, namelijk 17 dagen. In 2018 werden twee hittegolven opgetekend, van 13 tot 27 juli en van 29 juli tot 7 augustus.

Nachtvorst

Niet elke hittegolf is even belastend voor de samenleving, stipt het KMI aan. Naast de duur speelt ook de temperatuur zelf een rol. Zo werden er tijdens de hittegolf van 1976 maar liefst 15 hittedagen opgetekend.

Iedereen heeft de mond vol van de hitte. Toch is nachtvorst in putje zomer mogelijk. Ook in België. In Elsenborn (Bütgenbach), in de provincie Luik, daalde het kwik deze maand al tot -1,3 graden. Op 538 meter hoogte werd daar maandag een minimumtemperatuur van 0,7 graden opgetekend, aldus de website meteo-BE.net.