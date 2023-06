Hittegolf is na tien dagen voorbij

De eerste landelijke hittegolf van 2023 is na tien dagen voorbij, nu de maximumtemperatuur zondag in Ukkel 24,4 graden bedroeg. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter.

De hittegolf startte op donderdag 8 juni en duurde tot en met zaterdag/gisteren, aldus Dehenauw.

Het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen 30 graden gehaald wordt.

Het is van 2006 geleden dat zo vroeg in het seizoen een hittegolf voorkwam, toen van 9 tot 13 juni. Zo vroeg op het jaar een hittegolf in ons land, is geen unicum: in 1947 (29/5-4/6) en 1922 (21-25/5) gebeurde dat nog vroeger.

