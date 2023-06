Hittegolf is na tien dagen voorbij… maar niet in West-Vlaanderen

De eerste landelijke hittegolf van 2023 is na tien dagen voorbij, nu de maximumtemperatuur zondag in Ukkel 24,4 graden bedroeg. Maar: in onze provincie is de hittegolf nog niét voorbij, zegt de West-Vlaamse weerman Geert Naessens.

De hittegolf startte op donderdag 8 juni en duurde tot en met zaterdag, aldus KMI-weerman David Dehenauw.

Het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen 30 graden gehaald wordt. Aangezien de maximumtemperatuur zondag 24,4 graden bedroeg in Ukkel, is de hittegolf voorbij.

Al geldt dat niet voor West-Vlaanderen, zegt weerman Geert Naessens van Radio2 op Facebook. “Met uitzondering van de kustregio, is de hittegolf in onze provincie nog niet gedaan”, klinkt het. “We haalden vandaag (zondag, red.) vrijwel overal de 25 graden. De hittegolf in grote delen van West-Vlaanderen blijft dus duren tot de dag dat we die 25 graden niet meer halen.”