Hevige wind veroorzaakt schade aan bekend kapelletje in Klerken

In de Stokstraat in Klerken, bij Houthulst, heeft de hevige wind schade aangericht aan het bekende kapelletje aan de kruising met de Torhoutstraat. Daarbij waaide de voorgevel van het kapelletje om. En niet enkel de voormuur moest eraan geloven, maar ook een stuk van de façadestenen langs beide zijkanten sneuvelde.

De brandweer meteen kwam ter plaatse om het puin op te ruimen.

Het kapelletje is vooral bekend vanwege de legende over de waterduivel die er rond hangt. Het kapelletje zou er omstreeks 1947 gekomen zijn en was lange tijd een plaats waar mensen even halt hielden om te bidden.