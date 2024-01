Hevige wind blaast dak van bedrijfsgebouw in Lauwe weg

Tijdens de nacht van zondag op maandag is een dak weggeblazen van een bedrijfsgebouw in de Lauwbergstraat in Lauwe. De schade bleef beperkt aan het gebouw, waar geen activiteit meer is.

Spectaculair tafereel in de Lauwbergstraat in Lauwe afgelopen nacht. Het gebouw waar vroeger Bouwpunt Roussel was gevestigd raakte zwaar beschadigd door de hevige rukwinden. Een groot deel van het dak werd er iets na middernacht afgeblazen.

Geen andere schade

Het dak belandde pal op de rijweg. Als bij wonder raakte er niks anders beschadigd. De brandweer kwam ter plekke om erger te voorkomen en om de brokstukken op te ruimen. Door het euvel was de Lauwbergstraat een tijdlang afgesloten.

In de gebouwen zelf is momenteel geen activiteit meer. Ontwikkelaar Hercull plant er het bedrijvenpark Liber, met zes KMO-units. (JDr)