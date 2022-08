Hevige regenbui zorgt al meteen voor wateroverlast in Moorslede

Voor het eerst sinds lang regende het dinsdag in de regio rond Roeselare. Omstreeks 16 uur zorgde een stevige bui voor wat verfrissing, maar op verschillende locaties ging de regen ook gepaard met wateroverlast.

Zo moest de brandweer tussenkomen langs de Stationsstraat in Moorslede waar het water over de trottoirs richting de huizen en garages liep. De brandweer snelde ter plaatse om het water weg te pompen en bewoners kwamen er massaal de straat op om het water proberen buiten te houden. Gelukkig voor de bewoners stopte het net op tijd met regenen. “Het mocht geen vijf minuten langer geduurd hebben vooraleer het water in onze huizen liep”, aldus enkele bewoners.