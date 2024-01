“Het was nu of nooit”: kindjes glijden erop los in bevroren weide van mémé Josiane

In een ondergelopen weide van mémé Josiane Sap (61) in Merkem leven de kleinkinderen zich woensdag uit op het ijs. “We glijden op onze schoenen, want we hebben geen schaatsen.”

“Waar het ijs wit is, kan je er nog door zakken”, klinkt het woensdagnamiddag waarschuwend onder de jongsten van de familie Geldof. Vanuit Heuvelland en Ieper zakten de kleinkinderen van Josiane Sap (61) af naar haar weide langs de Iepersteenweg bij de Houthulstse deelgemeente Merkem. Heel wat velden uit de regio zijn er ondergelopen door de overvloedige regenval van de voorbije maanden. Tegen woensdagmiddag lag een ijslaag op de weide van “mémé”.

“We glijden erop los. Zonder schaatsen, want dat hebben we niet”, vertelt Douwe Geldof (11) uit Westouter. Naast hem slaat broer Dré (5) putjes in het ijs met een hamertje. “We voelen ons hier veilig, want erg diep kunnen we niet zakken in deze weide. Al een uur lang konden we verschillende spelletjes spelen. Koud? Goh, het is heel leuk. Mensen moeten nu net meer naar buiten komen om plezier te maken. De koude mag niemand afschrikken.”

Vier tot vijf cm

Spelen er nog op het ijs: Charlotte Migneau (4) uit Houthulst, en Kobe (8) en zus Jade (5) Geldof uit Boezinge. “Het ijs is vier tot vijf centimeter dik”, aldus Kobe. “Perfect om op te spelen.”

“In de sneeuw hebben deze kinderen al veel kunnen spelen, maar op ijs nog niet”, zegt Josiane. “Deze namiddag konden ze ervan profiteren, want donderdag en vrijdag moeten ze weer naar school. Dit was leuke ontspanning tussen het maken van hun huiswerk. Hier en daar zak je door het ijs, maar vlak eronder zit gras. Hoogstens de schoenen kunnen nat worden. En wie koud kreeg, kon snel weer naar mijn huis dat vlakbij ligt.”

Nu of nooit

“Nooit eerder in de streek kon ik zoveel buiten spelen op ijs”, aldus Douwe. “Het zal niet lang meer koud blijven, dus het was nu of nooit.” (TP)