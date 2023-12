Het sneeuwt weer in West-Vlaanderen: Agentschap Wegen en Verkeer raadt aan om verplaatsingen uit te stellen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) roept zondagochtend op om onnodige verplaatsingen uit te stellen omdat de wegen spekglad kunnen zijn. Wie toch vertrekt met de wagen, houdt best voldoende afstand en mag niet te snel rijden. De waarschuwing geldt in eerste instantie voor West- en Oost-Vlaanderen, maar ook voor alle zones waar neerslag valt.

In West-Vlaanderen is het zondagochtend, net als zaterdag, beginnen sneeuwen. Ook de komende uren wordt winterse neerslag verwacht die vanuit het westen over Vlaanderen trekt. In alle provincies zijn er momenteel negatieve wegdektemperaturen. De winterse neerslag valt eerst als sneeuw, maar kan overgaan in regen. Wanneer regen op een bevroren wegdek valt, ontstaat er ijzel, wat de weg gevaarlijk glad maakt.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn de strooidiensten voor de vierde nacht op rij uitgereden. Ze hebben 504 ton strooizout gebruikt. In totaal gaat het dit seizoen al om 1.700 ton strooizout.

Voor het eerst deze winter wordt het winteractieprotocol (WAP) geactiveerd. Dat is een intensieve samenwerking tussen onder meer AWV, de Federale Wegpolitie, het KMI, De Lijn, het Vlaams Verkeerscentrum, de provinciebesturen, de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Fietsersbond, VAB en Touring. Bedoeling is om snel informatie uit te wisselen voor meer verkeersveiligheid.