Heel mooi weer verwacht tot en met het weekend: “De lente barst los”

Het is nog even wachten op de start van de lente, maar deze week krijgen we al een voorproefje. Een hogedrukgebied zorgt in grote delen van België voor lenteweer, ook in West-Vlaanderen. “We gaan prachtige dagen tegemoet, maar voor mensen met hooikoorts zal het een minder fijne tijd zijn”, zegt Nicolas Roose, weeranalist bij MeteoSupport.

De zon schijnt nu al, maar de komende dagen wordt het nog beter. “In West-Vlaanderen kunnen we woensdag temperaturen tot 14 graden verwachten met een gevoelstemperatuur die gemakkelijk rond 16 à 17 graden zal zijn. Donderdag wordt er een graad bijgedaan en zal de temperatuur stijgen tot 15 graden. Vrijdag kan de temperatuur gaan tot 16 graden maar met een gevoelstemperatuur van 20 graden”, vertelt weeranalist Nicolas Roose van MeteoSupport.

Dit lenteweer houdt ook in het weekend aan. “Zaterdag wordt een zonnige dag met temperaturen tot 18 graden. Het zal ideaal fiets- en wandelweer zijn, maar in de ochtend kan het nog fris zijn”, zegt Roose. Ook zondag krijgen we mooi weer, maar met iets meer bewolking.

Hooikoorts

Het lenteweertje zorgt niet enkel voor warmere temperaturen, maar kan ook last met zich meebrengen. “De hazelaar en de els zorgen voor een flinke opstoot aan pollen en voor mensen die daaraan gevoelig zijn is het een minder fijne periode”, weet Nicolas Roose.

Nu maart ingezet is zal geleidelijk aan ook de berk zorgen voor een opstoot aan pollen. “De klassieke tips zijn douchen voor het slapen gaan en het dragen van een zonnebril”, aldus Roose.

Beter dan voorspeld door Geri

Deze vooruitzichten lijken niet in lijn te liggen met de vooruitzichten van Geri Haerynck uit Koekelare. Hij voorspelde dat het in de week van 2 tot 9 maart bewolkt zou zijn met af en toe wat opklaringen en lokaal mogelijks wat vorst. We krijgen dus beter weer dan de volksweerman voorspeld had.

Al wordt het volgens Nicolas Roose na het weekend weer wat frisser, met op maandag en dinsdag temperaturen tot 11 graden.