Halloweenhutje in Komen overleeft storm Ciarán niet

Halloween kende in Neerwaasten een einde in mineur.

De decoratie, door de gemeente opgesteld aan de kerk, vormde een gewillige prooi voor storm Ciarán. De hut vormde een cruciaal element tijdens de Halloweenwandeling die er op 31 oktober werd georganiseerd. De deelnemers konden plaatsnemen in de volledig gedecoreerde plek om er zo foto’s te nemen. Die foto’s werden op de sociale media van de gemeente gretig gedeeld.

De afbraak van de decoratie stond de komende week op de gemeentelijke planning, al oordeelde Ciarán daar anders over. De wind kreeg vrij spel in het hokje en verpulverde het volledige interieur. Ook het dak was niet opgewassen tegen de kracht van de storm.