Guido (85) heeft Paula (79) terug nadat water hen scheidde: “Hopelijk blijven we hier nu voorgoed samen”

Guido Deruytter (85) die z’n Paula (79) uitwuifde tijdens haar evacuatie en alleen achterbleef op het erf: het was vorige week een van dé beelden van de watersnood in de Westhoek. Nu het water weer zakt, durft Paula het aan om terug te keren. “Hopelijk blijven we hier nu voorgoed samen.”

Vlak voor haar evacuatie had Paula Pype (79) nog snel soep gemaakt en de diepvries vol gestoken voor de man met wie ze al 55 jaar lief en leed deelt op een hoeve in Elzendamme, een gehucht langs de IJzer. Guido Deruytter (85) is er geboren en weigerde te vertrekken.

“Maar zelfs Guido had nog nooit meegemaakt dat de stallen rond het woonhuis begonnen onder te lopen. Ik betrouwde het niet meer”, zegt Paula. “Ik had stilaan genoeg water gezien en vreesde dat we niet meer weg zouden geraken.”

De vrouw werd met een tractor opgehaald door de brandweer en ging bij een van de zes kinderen wonen. Liefst zo kort mogelijk, want het koppel was nog nooit van elkaar gescheiden. “Ik belde elke dag, want ik was niet op mijn gemak”, vervolgt Paula. “Het liefst wou ik dat hij meeging, maar Guido wou zorgen voor het huis. Maar had hij geen honger? En nam hij al zijn pillen wel? De kinderen gingen nog eens langs met extra eten, maar hij kreeg het op den duur niet meer opgegeten.”

Verlossend telefoontje

Uiteindelijk kwam het verlossende telefoontje. ‘Paula, het water is wat gezakt: je kan weer door met de auto.’ De vrouw twijfelde niet en liet zich door haar dochter terugvoeren naar de hoeve. “Een teken dat ze mij nog graag ziet zeker”, lacht Guido.

Het koppel zat maandagavond weer samen bij hun warme stoof. “Het wordt wel erg warm nu, maar dan zetten we de binnendeuren open om onze slaapkamer te verwarmen”, wijst Guido. “Ja, we kunnen ons ook weer aan mekaar verwarmen, maar ik heb toch nog graag een elektrisch deken hoor. Aan onze leeftijd word je gevoelig voor de koude”, stelt Paula. “Nooit eerder heb ik het hof verlaten, tenzij wanneer ik naar het moederhuis moest. Of ik nu ga blijven? Kpeist (lacht).”

Het water is gezakt, maar nog niet helemaal geweken. Op een stukje van de weg richting de hoeve staat nog wat water. “Het heeft vandaag toch weer 25 liter geregend”, toont Guido op zijn regenmeter. Boerderijhond Bo houdt zich voorlopig nog koest in “zijn kot”. “Normaal blaft hij wanneer iemand op het erf komt”, aldus Paula. “Hij is uit zijn ritme door al dat water en moest ook even de hoeve verlaten. We zijn content dat het niet tot in het huis liep. Alleen de kelder stond onder en de aalputten van de oude stallen. Guido moest speciaal lange botten kopen om door het water te geraken, maar nu lukt het alweer met z’n gewone botten. Hopelijk blijven we hier nu voorgoed samen.” (TP)