Grote middelen ingezet om dijk te herstellen: “Een breuk zou een ramp zijn”

Nadat in de winterdijk bij Merkem kleine bresjes ontstonden, werd in Antwerpen vliegensvlug een amfibiekraan op een transport gezet richting Westhoek. “Een dijkbreuk zou een ramp zijn.”

“We hebben deze amfibiekraan zaterdagmorgen in allerijl laten aanvoeren vanuit Antwerpen omdat we vaststelden dat hier en daar kleine bresjes ontstonden in de winterdijk door de druk van het water”, zegt Peter Scheirlinckx, celhoofd beheer bij De Vlaamse Waterweg nv. “We wilden geen risico’s nemen en dit zo snel mogelijk terug in orde brengen.”

De insijpeling situeerde zich bij het einde van de Westbroekstraat bij Merkem, een deelgemeente van Houthulst. In de voorbije dagen werden nochtans ‘gewone’ kranen opgevorderd om zulke problemen te verhelpen.”

Sponzig

“Zulke kranen moeten op de dijk rijden, maar de dijk is zeer nat en zou op den duur een beetje sponzig kunnen worden”, aldus Scheirlinckx. “Daarom geven we er de voorkeur aan om niet vanop de dijk, maar vanuit de natte weide ernaast onze interventies te doen. Van dit type kraan zijn er niet zo veel. Daarom moest de amfibiekraan komen vanop een werf in Antwerpen.”

Dag en nacht

Via de weide werd klei aangevoerd die de amfibiekraan opschepte en aanbracht op de kwetsbare plekken van de dijk. “Dit moet volstaan”, stelt Scheirlinckx. “We blijven de situatie wel monitoren en hebben controleputten gemaakt om na te gaan of het lek gestopt is. We bekijken hoe de situatie evolueert en indien nodig houden we deze amfibiekraan ter plaatse. De buurtbewoners mogen gerust slapen: onze mensen van De Vlaamse Waterweg lopen hier dag en nacht langs de dijk.”

Kantje boord

Een van de buurtbewoners is landbouwer Geert Leeman (62). “Dit is zeer geruststellend”, zegt de man die ter plaatse kwam kijken met enkele landbouwers. “Er was duidelijk al schade aan de dijk, mogelijk van koeien die er in het verleden op liepen. Ik zie die mensen van het waterbeheer soms patrouilleren met zaklampen in de duisternis. Ze zijn er nauwgezet mee bezig. Het is kantje boord geweest: afgelopen donderdag kwam het water net over de dijk, maar intussen is het waterpeil weer wat gezakt. Ik zou nog veel geruster zijn als het water nog dertig centimeter verlaagt zodat de druk op de dijk afneemt. Een breuk zou een ramp zijn.”

Ook burgemeester van Houthulst Jeroen Vandromme (CD&V – Plus) kwam een kijkje nemen. “Ik ben dankbaar dat waterbeheerders op het terrein doen wat nodig is. Dat geeft vertrouwen. Het is de eerste keer dat ik zo’n type kraan zie in mijn leven (lacht). (TP)