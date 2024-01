“Grote delen van West-Vlaanderen lijken volledig droog te blijven”: dan toch geen tien centimeter sneeuw morgen?

Het heeft er alle schijn van dat we morgen toch geen sneeuwtapijt van tien centimeter over ons heen krijgen. De voorspelde winterse buien zouden vooral in Frankrijk naar beneden dwarrelen en West-Vlaanderen links laten liggen. Al blijft Nicolas Roose van NoodweerBenelux voorzichtig. “Zoals de kaarten er nu bij liggen, zullen grote delen van onze provincie geen vlokje sneeuw zien. Al kan de kleinste verschuiving voor een volledig andere situatie zorgen.”

Zal het morgen sneeuwen of niet? Die vraag houdt Vlaanderen al dagen bezig, maar vooralsnog ziet het er naar uit dat sneeuwpoppen maken en andere winterpret beleven in grote delen van West-Vlaanderen geen optie zullen zijn.

“Voor ons land wordt het een dubbeltje op zijn kant”, zegt Nicolas Roose, de Anzegemse bezieler van NoodweerBenelux. “Sowieso wordt het morgen een zeer koude dag. Morgenochtend zal het nog overal vriezen, maar voorlopig zit Wallonië in pole position om een stevige laag sneeuw over zich heen te krijgen.”

“Wij gaan uit van de impact die winterse neerslag op het dagelijkse leven heeft. In het beste geval wordt Wallonië getrakteerd op een sneeuwlaag van 5 tot 15 centimeter, maar dat kan ook meer worden.”

As Roeselare-Gent

West-Vlaanderen kunnen we momenteel netjes in twee helften opsplitsten. “Het noorden van onze provincie en Oost-Vlaanderen zal maar weinig sneeuw te verwerken krijgen.”

“Alles boven de as Roeselare-Gent moet rekening houden met amper sneeuwvlokken tot zelfs niks. Zuid-West-Vlaanderen zal wél besneeuwd raken. Daar zijn enkele centimeters mogelijk.”

“Ik zie het pas in de late voormiddag beginnen sneeuwen. Al kan de situatie erg snel wijzigen en krijgen we alsnog de volle laag”

Hoe dan ook zullen we morgen niet in een winters landschap ontwaken, zegt Roose. “Ik zie het pas in de late namiddag beginnen sneeuwen. Maar tegelijk wil ik een grote kanttekening plaatsen, want de situatie kan erg snel wijzigen. Als de huidige neerslagzone zich wat sneller dan voorzien noordwaarts begeeft, is het perfect mogelijk dat West-Vlaanderen alsnog onder een goeie sneeuwlaag bedekt wordt.”

Een beeld van enkele jaren geleden: De Haan-aan-zee met een mooi sneeuwlaagje over zich heen. Krijgen we dit morgen opnieuw te zien? © Kurt Desplenter

“Wij houden de vinger aan de pols en monitoren de situatie constant. Ook morgenochtend. Pas dan zullen we ons advies te wereld insturen. Met een mogelijke code rood voor bepaalde delen van Wallonië.”

Dit weekend weer wisselvallig

En wat na woensdag? Áls het morgen sneeuwt, zal die wel even blijven liggen. Donderdag en vrijdag krijgen ijskoude dagen en nachten en wordt het opletten voor het zogenaamd opvriezen van natte stukken wegdek.”

“Maar vanaf zaterdag gaan de temperaturen de hoogte in en belanden we opnieuw in wisselvallig en misschien zelfs wat stormachtig weer. Dan is het voorlopig even voorbij met winterse weersomstandigheden.”

En houdt Nicolas Roose zelf van sneeuw? “Laat ik het zo stellen: als weerman heb ik graag wat dynamiek. Sneeuw past perfect in dat plaatje. En uiteraard duim ik ook mee voor de jongsten onder ons. Want zeg nu zelf: niks zo leuk als met je vriendjes een sneeuwpop kunnen maken?”