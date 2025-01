Grijs, mistig en miezerig: code geel voor mist van kracht

Woensdag wordt het grijs, mistig en miezerig. Woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag blijft het zwaarbewolkt en mistig met nog steeds kans op motregen. In het hele land geldt code geel voor mist. Dat meldt het KMI. In West-Vlaanderen is dat van 05.00 uur tot 13.00 uur.

Waarschuwing voor mist van 15/01 05u tot 16/01 01u:

Vandaag beperkt mist het zicht op vele plaatsen tot minder dan 200 m.https://t.co/sPNybMQZwU pic.twitter.com/I1gtwRyISL — KMI (@meteobenl) January 15, 2025



Het KMI waarschuwt nog voor ongunstige omstandigheden bij het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden voor het verwarmen van lokalen. Het vraagt om zeer oplettend te zijn bij hoofdpijn of braakneigingen, aangezien deze symptomen kunnen wijzen op een CO-intoxicatie.