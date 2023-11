Graven beschadigd door omgewaaide bomen op begraafplaats Geluveld: “Proberen alles zo proper mogelijk te maken voor de bezoekers dit weekend”

In deze week van rouw werden bloemenrijke en opgepoetste graven op de begraafplaats van het dorp Geluveld vernield door omgewaaide bomen uit het aanpalend kasteeldomein.

“Een buur belde mij op. Mijn vader, moeder en broer liggen hier begraven. De naam? Kerkhof! Dat moet passen, hé.” Marc Kerkhof (72) kan nog lachen wanneer hij vrijdag de graven van zijn familie gaat controleren op het kerkhof van Geluveld. “Want ik had geluk: die stam passeerde rakelings langs ‘onze’ graven”, wijst hij.

Andere families hadden minder geluk. De gemeente Zonnebeke schat het aantal geraakte graven voorlopig op enkele tientallen, maar de omvang van de schade zal pas blijken wanneer alle opruimwerken afgerond zijn. De groendienst en een aannemer gingen vrijdag met man en macht aan de slag om de stammen te verzagen en de takken te verwijderen.

Zes rijen

Volgens de eerste vaststellingen van de groendienst gaat het om vier bomen: een populier, esdoorn en twee essen die allemaal omverwaaiden op het kasteeldomein naast de begraafplaats. Mogelijk raakte de populier eerst ontworteld en sleurde die boom de rest mee. De langste boom lag over zo’n zes rijen graven.

Verzekering

Zonnebeeks burgemeester Ingrid Vandepitte (#TEAM8980) kwam de schade opmeten. “Ik nam heel wat foto’s voor de verzekering en contacteerde onze verzekeraar en de eigenaar van de bomen. We hebben deze begraafplaats donderdag preventief afgesloten voor alle bezoekers. Onze groendienst ging heel voorzichtig te werk tijdens het opruimen om niet nog meer schade te veroorzaken. We proberen alles zo proper mogelijk te maken voor de bezoekers dit weekend. Maandag nemen we contact op met de betrokken families, zodat iedereen de eigen verzekering kan inlichten.”

Kijkje nemen

Het nieuws deed snel de ronde onder de kerktoren van Geluveld waardoor verschillende mensen vrijdag al een kijkje gingen nemen tijdens de opruimwerken. Zoals Marc Kerkhof en Mieke (56) en Francine Boudry (72).

“Wij namen ook foto’s, voor de zekerheid”, vertelt Marc. “Wie onder dergelijke bomen belandt, is steendood. Gelukkig was deze plek tijdens storm Ciarán wél afgesloten. Zo’n incident met bomen hebben we nog niet meegemaakt op onze begraafplaats. Maar ja, zo’n weer jong. En zie al die mannen hier nu zagen. Ik wil wel helpen, maar zou alleen maar in de weg lopen.”

Wat later kwam Dorine Lernou (58) haar vader, zus en broer bezoeken op de begraafplaats, samen met Bhellamy (3), Kaitlynn (8) en Rob Beauprez (36). “De graven ernaast waren serieus beschadigd, het is triestig om te zien”, zegt Rob. “We hebben enkele zerken opnieuw gepoetst.”

Andere bezoekers blijven liever anoniem. “Nee, dit is niet erg. Palestina! Dat is pas erg”, relativeren enkele familieleden. “We stonden hier op 1 november met enkele mensen boven de graven te turen richting het kasteeldomein. Stel je voor dat een van die hoge bomen plots zou omvallen, zeiden we onderling.”

Mooiste kerkhof

Een aantal bezoekers namen het op voor de locatie van de begraafplaats bij het kasteeldomein. “Dit is helaas het risico voor zo’n mooie ligging”, klinkt het bij de ene. “We zijn content met ons mooiste kerkhof van West-Vlaanderen”, vertelt een andere. “Niemand kan hier iets aan doen.”

“Ik vind het heel erg”, reageert de eigenaar van de bomen. “We bekijken hoe we het kunnen opgelost krijgen met de verzekering.” (TP)