Gouverneur ontplooit provinciaal algemeen nood- en interventieplan voor wateroverlast in de Westhoek

Ondanks de hevige regenval van de voorbije nacht, bleef de wateroverlast in de Westhoek de voorbije uren binnen de perken. Gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) laat weten dat de situatie nauwlettend in het oog gehouden wordt.

Vrijdagmorgen vond er provinciaal crisisoverleg plaats in de gebouwen van de technische dienst van de stad Poperinge. Voorlopig is alles relatief onder controle, op enkele ondergelopen straten na. Gouverneur Carl Decaluwé blijft echter bijzonder waakzaam. “Op het crisisoverleg hebben we een update gekregen van de voorbije nacht en gelukkig is alles stabiel gebleven”, stelde hij op een persconferentie. “Er is wat minder neerslag gevallen dan verwacht en ook de pompcapaciteit draait op volle kracht. Daarnaast hebben we ook een analyse gemaakt van wat we nog mogen verwachten.”

Kritische punten

“We moeten vooral een aantal kritische punten goed in de gaten houden, zoals bijvorbeeld in Stavele.” Die dorpskom werd twee jaar geleden nog zwaar getroffen door overstromingen. “Begin deze week werd er al begonnen met de opbouw van een dam, zoals twee jaar geleden. We hopen op die manier Stavele te kunnen vrijwaren. Nu sturen we er preventief extra zandzakjes naartoe om de bestaande dam te versterken ofwel een nieuwe dam aan te leggen.”

“Gaan rondrijden om te gaan kijken naar andermans miserie, dat lijkt me geen goed idee”

“Hier en daar zijn er ook nog andere kritische punten van woningen die nog niet beschermd zijn en dat proberen we nog aan te pakken. Het is bijzonder moeilijk om te voorspellen wat er zal gebeuren. Het zal er overal net boven of net onder zijn. Het zal ervan afhangen hoeveel en waar het regent. Een belangrijk aandachtspunt blijft ook de impact van het water dat vanuit Frankrijk, waar momenteel code rood voor regen geldt, ons land binnenkomt. Als we vandaag doorkomen, dan kan het ergste voorbij zijn. Zaterdag en zondag wordt toch minder regen voorspeld. Maar we moeten alert blijven. De extra pompen die aangebracht werden, zullen wellicht nog heel volgende week aangehouden worden.”

Inzet van politie

Verder wordt ook de politie ingezet om een bezoek te brengen aan woningen die momenteel geïsoleerd zijn door het water. “Zij gaan langs om te horen of de bewoners medicatie nodig hebben of eventueel andere behoeften hebben. En we voelen toch dat dit geapprecieerd wordt.”

“Ondertussen wordt ook de rest van de provincie nauwlettend gemonitord, want ook op andere plaatsen noteren we hogere waterpeilen. Zo zijn er onder andere in Moorslede, Dadizele, Wevelgem en Kachtem kritische punten, maar voorlopig is dat allemaal onder controle. Ook de Leie in Menen is onder controle. Iedereen is dat op de voet aan het opvolgen en elk gemeentebestuur weet wat hij moet doen.”

Ramptoerisme

Door de evenementen rond Wapenstilstand wordt uitgerekend dit weekend veel volk verwacht in de Westhoek, maar de gouverneur roept op om geen risico’s te nemen. “Kom niet als ramptoerist naar de Westhoek. Uiteraard is het geen enkel probleem om de evenementen rond Wapenstilstand bij te wonen, maar in de namiddag gaan rondrijden om te gaan kijken naar andermans miserie, dat lijkt me geen goed idee.”

(TP)