Geert moet ’s nachts gered worden van z’n eilandje: “We vrezen hier het ergste”

In Lo-Reninge moesten Geert de Bruijne (56), zijn zoon en vier huisdieren vrijdagnacht geëvacueerd worden, toen de met zandzakjes beveiligde woning op zijn recent eilandje overstroomde door de IJzer die uitgroeit tot een zee. “Het waterpeil zal vandaag alle records verbreken”, waarschuwt de lokale brandweerman die de hachelijke reddingsactie coördineerde.



Vlaanderen leerde Geert eerder deze week kennen als de man die plots eilandbewoner werd, maar zich niet meteen liet afschrikken door het snel stijgende waterpeil. “Kaarsjes branden en vingers kruisen, meer kunnen we niet doen”, zei hij afgelopen woensdag nog goedgemutst in zijn visserspak waarmee hij het water doorwaadde. “Voorlopig kregen we geen water binnen en we hopen dat zo te houden.” Brandweer Westhoek kwam er de voorbije dagen een paar keer langs met een boot vol zandzakjes om de woning, die hij pas enkele maanden huurt, extra te beveiligen.

Gevaarlijk

Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg brandweerkapitein Guido Snick een telefoontje: “Ik voel me niet meer veilig, zei Geert, hij klonk erg bezorgd en een evacuatie leek vrij dringend”, vertelt Guido. “Toen we onze boot in het water lieten bij de Waterhoek in Lo-Reninge merkten we meteen dat het waterpeil er sterk gestegen was in vergelijking met vrijdagnamiddag. Het was gevaarlijk om de toegangsweg te gebruiken: het water staat te hoog en de duisternis bemoeilijkte te interventie. Met het nodige materiaal – een tractor en boot – is het gelukt.”

Hond en drie katten

Geert, z’n zoon en de dieren – drie katten en een hond – kwamen met de schrik vrij. De man was na de evacuatie te aangeslagen om te reageren en wou op dat moment liever niet frontaal in beeld komen.



Dam

De brandweermannen keerden terug naar de kazerne in Lo-Reninge, maar moesten snel weer uitrukken. Een nieuwe dam die een woning moet beschermen tegen het oprukkende water dreigde het te begeven. “De dam moest verhoogd en verstevigd worden, dus voerden we extra zandzakjes aan”, zegt Guido. “We hopen nog een beetje te kunnen slapen, want we vrezen het ergste de komende dagen en nachten.”

Ongezien

De 56-jarige Guido is geboren langs de IJzer en leeft al heel zijn leven langs de waterloop. “Ik ben een echte IJzerling: ik leerde er zwemmen en schaatsen. Hier hebben we wel wat ervaring met overstromingen, maar wat we nu meemaken is ongezien. Nooit eerder moesten we ’s nachts iemand dringend gaan evacueren omwille van een overstroming. Het waterpeil zal op 11 november alle records verbreken. Ik hou mijn hart vast voor wat nog volgt.” (TP)