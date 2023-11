Geen nieuwe problemen door regenval in de Westhoek

In de Westhoek heeft de beperkte regenval voorlopig niet voor nieuwe problemen gezorgd. Volgens Waterinfo kan het waterpeil in de komende uren licht stijgen, maar zal de dalende trend zich daarna in principe doorzetten.

In het IJzerbekken viel zaterdag gemiddeld vijf liter neerslag per vierkante meter. In die omstandigheden bleef het waterpeil op de IJzer de afgelopen uren dalen. De beperkte regenval zorgt momenteel in de opwaartse delen van het bekken wel opnieuw voor stijgende afvoeren. Dat zal zich de komende uren vertalen in een stagnatie of een lichte stijging van de waterpeilen langs de IJzer. Voor de Westhoek wordt de komende uren echter slechts een beperkte hoeveelheid neerslag voorspeld. Volgens Waterinfo zou de situatie dus opnieuw gunstig moeten evolueren en zal de dalende trend zich verderzetten. “Het zal echter nog enige tijd duren voor de situatie zich normaliseert en waakzaamheid blijft geboden”, klinkt het.

Op de IJzer is het alarmpeil ter hoogte van de Fintele (Lo-Reninge) immers nog steeds overschreden. De verse neerslag zou het waterpeil in Roesbrugge (Poperinge) opnieuw rond de waakdrempel kunnen doen uitkomen. In Woumen (Diksmuide) wordt geen nieuwe overschrijding van het alarmpeil verwacht. Bij Haringe (Poperinge) zou de afvoer op de IJzer wel opnieuw kunnen toenemen tot 20 à 25 kubieke meters per seconde.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort flirt het waterpeil bij hoogwater met de waakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt daarom nog steeds water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Ten slotte wordt op de Leie in Menen een afvoer van 100 kubieke meter per seconde gemeten. De afvoer zou in de nacht van zaterdag op zondag zelfs nog wat kunnen stijgen. Langs de Leie worden momenteel echter geen problemen meer verwacht.