Geen boot voor de Sint in Veurne door wateroverlast

Het is sinds lang een traditie in Veurne dat Sinterklaas aankomt met een boot in de jachthaven van de Kaaiplaats. Maar dit jaar is dat niet zo.

Door een vaarverbod op alle waterlopen in het IJzerbekken en ook omdat er momenteel krachtige pompen aan het werk zijn in de omgeving van de aanlegplaats moesten de Sint en zijn Pieten noodgedwongen naar een ander vervoermiddel uitkijken.

Het werd deze keer een koets waarmee de Sint zich door het centrum van Veurne verplaatste. Met de fanfare en de Belleman voorop en een schare ouders met hun kinderen achteraan trok de stoet naar Grote Markt en vervolgens naar het Dienstencentrum ‘De Zonnebloem’ waar alle kinderen tussen 2 en 8 jaar een geschenkje konden afhalen. (JT)