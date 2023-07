Garagist Giovanni (45) rijdt naar Gardameer met autoruiten: “Ergens moet je met je service het verschil maken, niet?”

Garagist Giovanni Regelbrugge (45) uit Rumbeke doet een straffe extra inspanning voor een van z’n klanten. Hij vertrekt vrijdag naar het noorden van Italië met autoruiten. Duizenden wagens zijn er zwaar beschadigd door de intense hagelbuien. “Ooit ben ik eens naar Parijs gereden, maar dit wordt toch m’n langste depannagerit tot nu toe”, lacht Giovanni.

Noodweer

Kenneth en Lisa uit Dadizele waren, samen met hun kinderen van 2 en 7, pas twee dagen eerder aangekomen op hun camping aan het Gardameer toen maandagavond de hel losbarstte. “Het was onvoorstelbaar. Hagelstenen groter dan tennisballen vielen uit de lucht. Onze kinderen van 2 en 7 lagen net te slapen in onze caravan toen de eerste hagelbol viel. We zijn hen in allerijl gaan wakker maken en schuilden samen bij het sanitair. De juiste beslissing, want het dak van de caravan was niet bestand tegen de hagel. Het zit vol gaten en scheuren. Die hebben we ondertussen afgeplakt met tape en zo kunnen we de caravan nog gebruiken. De auto is echter een ander verhaal. De voorruit is veel te erg beschadigd om nog te rijden.”

Zelf bleef het gezin gelukkig ongedeerd. De dag nadien contacteerden ze hun verzekering en de reisbijstand. “We zijn verzekerd en men heeft ons proberen te helpen, maar door het enorme aantal aanvragen zijn geen vervangwagens ter beschikking. Hier ter plaatse een andere ruit laten steken ligt om dezelfde reden ook moeilijk. Andere mensen op de camping reden zelf al naar een garage in Slovenië, maar wij kunnen niet meer rijden, dus dat zit er niet in. En ook de Italianen zelf zijn uiteraard massaal op zoek naar hulp. Uiteindelijk zijn we dan op aanraden van mijn schoonbroer bij Giovanni terecht gekomen.”

Ook mensen moeten weigeren

Giovanni Regelbrugge, die sinds 2017 RG Motors runt in de Izegemstraat in Rumbeke, besloot het gezin uit de nood te helpen. “Vrijdagnamiddag vertrek ik naar het Gardameer met acht autoruiten”, vertelt hij. “Toen ik het telefoontje kreeg van Kenneth en Lisa heb ik hen gevraagd of er nog andere mensen hulp nodig hadden. In een mum van tijd hadden ze zeven andere toeristen gevonden die ook mijn hulp konden gebruiken. Zo kunnen de transportkosten gedeeld worden.”

Lisa bevestigt dat. “We hebben een oproep gelanceerd op de camping en meteen boden onze buren en enkele andere mensen zich aan. Helaas hebben we ook mensen moeten weigeren, maar meer dan acht ruiten kan Giovanni om praktische redenen niet meenemen.”

Samen met zoon

Giovanni ziet het ritje van een slordige dertien uur in elk geval zitten. “Mijn zoon gaat alvast mee, dus ik hoef niet alleen te zitten. We hopen er in de loop van zaterdagochtend aan te komen en gaan dan ter plaatse aan de slag. Of andere garagisten dit ook zouden doen? Geen idee. Daar ga ik me niet over uitspreken. Wellicht zal ik niet de enige zijn. Maar ergens moet je het verschil proberen te maken voor de klanten met je service, niet? Ooit ben ik trouwens al eens naar Parijs gereden voor een depannage. Al wordt dit wel de langste depannagerit tot nu toe.”

Ondanks alles zijn Kenneth en Lisa van plan om het beste te maken van de rest van hun vakantie. “We waren pas in Italië toen de hagelbui losbarstte. Het blijft een enorme tegenslag en het is wat behelpen, maar we gaan pas op 6 augustus terug naar huis, zoals gepland. Dankzij Giovanni kan dat.” (SV)