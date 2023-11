Gabriel viert 71ste verjaardag in het water: “Een om nooit te vergeten”

Hoewel Gabriel Vandamme al dagenlang in een ondergelopen woning (over)leeft, viel zijn 71ste verjaardag niét in het water. De man werd zondag gevierd door zijn familie, die de zingende kleinkinderen met een kruiwagen door het water reed tot bij het ‘waterhuis’ in Noordschote, een van de dorpjes die het zwaarst geteisterd wordt door de watersnood in de Westhoek.

“Deze waterverjaardag gaan we nooit gaan vergeten”, lacht Gabriel, die ondanks alle waterellende positief probeert te blijven. “Het heeft geen zin om hier te zitten huilen. We moeten vooruit, bij de pakken blijven zitten haalt niks uit. We zijn net goed op weg om de eindmeet te halen: hopelijk zakt het water verder.”

Pompen

Gabriel heeft nog steeds water in zijn huis staan, maar kan het waterpeil beperken door voortdurend te blijven pompen. “Dankzij het uitbreken van een aantal tegels en de inzet van vier tot vijf pompen kon ik het waterpeil in de woning beperken tot maximum anderhalve centimeter”, vertelt Gabriel.

Fiasco

“Maar er is een keerzijde: er moet elke dag 24 uur op 24 gewaakt worden, want als de elektriciteit uitvalt kan hier meteen twintig centimeter water binnen staan. Van zodra het waterpeil stijgt tot boven de plinten is het een fiasco doordat dan heel wat houtwerk beschadigd raakt. Zeker in de periode van het hoogste peil tot veertig centimeter moesten we steeds met twee zijn door de hoge druk. Ik kon gelukkig rekenen op mijn beste vriend Roger Verdonck en mijn zonen om te helpen en mij af te lossen waardoor ik even kon slapen.”

Cava

Zij waren ook op de afspraak om de verjaardag van Gabriel te vieren, net als zijn zus Regine. “Door al dat waken wist ik op den duur niet meer welke dag of nacht het was, maar mijn familie heeft mij altijd goed herinnerd aan mijn verjaardag. Ze hadden taart bij en een paar goeie flessen cava. We hebben ze natuurlijk uitgedronken. Voor de kinderen was het een heel avontuur om tot hier te komen in die kruiwagen door het water.”

Wensen

“Nu zit ik hier weer tot 1.30 uur ’s nachts en dan komt mijn jongste zoon mij aflossen. Het huis verlaten? Nooit. Ik blijf hier wonen. Hopelijk wordt nu wel iets ondernomen om toekomstig waterleed te vermijden. Dat mag je mij toewensen voor mijn verjaardag. En een goede gezondheid.” (TP)