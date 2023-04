Frank Deboosere houdt weerpraatje in Waregem

Frank Deboosere, dé bekendste weerman van Vlaanderen, is straks te zien in Waregem. En hoewel de klimaatcrisis en de opwarming van de aarde belangrijke thema’s zijn die aan bod zullen komen tijdens de lezing, zal Deboosere voornamelijk, hoe kan het ook anders, spreken over zijn grote passie: het weer en de wetenschap erachter.

Op uitnodiging van de Vlaemsche Stooringhe, bekend voor hun spraakmakende gastsprekers, zal Deboosere op donderdag 27 april zijn welverdiende pensioen even onderbreken.

“We zijn zeer verheugd dat we Frank Deboosere kunnen verwelkomen voor deze belangrijke lezing over materie die hij als geen ander kent, namelijk het weer. Zijn ruim 36 jaar expertise en passie voor het onderwerp zullen ongetwijfeld inspirerend zijn voor alle aanwezigen”, aldus Dimitri D’Hondt, voorzitter van de Vlaemsche Stooringhe.

“De lezing belooft boeiend te worden met verrassende informatie, klare taal, een vleugje humor en veel praktische tips. Het is de uitgelezen kans om meer te weten te komen over het klimaat, hoe we ons kunnen voorbereiden op extreme weersomstandigheden én ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst.”

“Naast het weerpraatje is er bovendien ook de mogelijkheid om Deboosere zelf beter te leren kennen. Wist je namelijk dat Frank zijn eigen sterrenclub opgericht heeft? Dat hij en zijn vrouw het eerste weerkoppel waren in gans Europa? Dat hij in zijn 36 jaar als weerman, slechts één keer twee weken verlof heeft genomen? Of dat zijn alomtegenwoordige snor in de jaren ’90 voorpagina nieuws was? Dit en veel meer kom je tijdens de lezing te weten.”

Inschrijven kan via e-mail naar de vlaemschestooringhe@gmail.com of ter plaatse aan de deur.

Het evenement vindt plaats in het OC Nieuwenhove Waregem op donderdag 27 april. De inkom bedraagt 10 euro en tieners zijn ook welkom. (GDW)