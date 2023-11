Familiebedrijf metst een muur om water buiten te houden

Bij het recreatiecentrum ‘t Buitenbeentje in Diksmuide worden – net als elk jaar – bijzondere maatregelen ondernomen om de wateroverlast tegen te gaan. Een zelfgemetste muur moet hun infrastructuur beschermen van het water dat de afgelopen week de Westhoek volledig heeeft overgenomen.

Bij ‘t Buitenbeentje kan je in de zomer vanuit de kelder van het bedrijf rechtstreeks de steiger op met je kano en de IJzer afpeddelen. Maar in de winter moet het familiebedrijf elk jaar opvallende maatregelen nemen. Het heeft immers drie garagepoorten en twee buitendeuren die rechtstreeks uitgeven op de IJzer en in de winter staat het water eigenlijk te hoog voor die openingen. Zoon Klaas Van Nevel (35) metste zelf een muurtje voor die poort- en deuropeningen om het water buiten te houden. Dat doen ze elk jaar, maar dit jaar hebben ze lastminute nog een extra laag stenen moeten toevoegen. “Ook wij zijn verrast geweest door de snelheid en de hoeveelheid van het water”, legt hij uit. “Normaal zijn we met een steen of twee hoog heel de winter veilig. Maar we hebben de waterstanden heel goed opgevolgd en daarop ingespeeld. Nu is de muur bijna 1 meter hoog, dat is ongezien voor ons.”

Afwachten

Een muur metsen is voor Klaas en zijn familie de enige manier om hun infrastructuur te beschermen. “Eens het water binnen geraakt, zitten we met heel veel miserie en opkuiswerk. Zandzakjes zijn niet voldoende waterdicht om ons echt te beschermen. Met alle elektriciteit die hier ligt zou het ook allesbehalve veilig zijn.” Het zijn enkele korte nachten geweest voor de familie Van Nevel, maar volgens hun inschatting is de muur nu wel hoog genoeg. De broer van Klaas zal ook nog overal een dwarse muur metsen om te garanderen dat hun afscherming niet bezwijkt onder de waterdruk. “Nee, wij zijn geen metsers. De muren hoeven niet mooi recht te zijn. Als ze maar waterdicht zijn, dat is het voornaamste”, zegt Thijs Van Nevel (29).

Vader Paul vult aan: “Hierboven zitten ook appartementen met bewoners van meer dan 90 jaar oud. Voor de veiligheid moet de lift droog en functioneel blijven. Je weet nooit dat we hier moeten evacueren.”

Maar toch is het nog een beetje een kwestie van afwachten. De voorbije nacht werd in Diksmuide nog een piek verwacht en heeft de familie Van Nevel de wacht gehouden aan haar muur. “Het is vooral afwachten of er nog veel regen zal vallen. We zullen over het muurtje moeten kijken of we bij moeten metsen. We hebben nu nog dertig centimeter over”, zegt Thijs. (TP)