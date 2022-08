Extra verbruik drinkwater voorlopig binnen de perken

De warmte zorgt er voorlopig niet voor dat de waterkraan volop wordt opengedraaid. Bij De Watergroep – het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen – werd dinsdag 9 procent meer verbruik dan gemiddeld opgemeten.

Het gaat om de recentste cijfers. Dinsdag was het net geen 30 graden, dus De Watergroep gaat ervan uit dat het verbruik geleidelijk aan wel de hoogte zal ingaan.

Maandag lag het drinkwaterverbruik 7 procent hoger dan gemiddeld, dinsdag dus 9 procent. Dat steekt schril af tegen piekverbruiken van 25 à 30 procent extra die in het verleden wel eens werde opgemeten bij de Watergroep.

“Dergelijk piekverbruik zien we voorlopig nog niet”, zegt woordvoerster Kathleen De Schepper. “Veel mensen zijn nog op vakantie. En bij veel mensen is toch het bewustzijn over de waarde en beschikbaarheid van water gegroeid. Nu kom je een bruin gazon overal tegen, in tegenstelling tot een paar jaar geleden.”

Volg altijd het weerbericht in jouw gemeente via KW.be/weer