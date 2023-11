Extra pompen en portie geluk houden IJzerzee onder controle: “Ook Defensie ingeschakeld”

Ondanks de extra regen blijft de ‘IJzerzee’ ingedijkt en onder controle door extra pompen, maatregelen van de voorbije dagen en een portie geluk de komende dagen. Nu wordt ook Defensie ingeschakeld. “Een welgekomen rustmoment.”

In Diksmuide gaven de provincie en andere betrokken diensten maandag een update over de wateroverlast die de Westhoek nu al een week lang bedreigt. “De voorbije nacht bereikte een nieuwe neerslagzone ons land. Bijkomend werd in de loop van de dag door het KMI zelfs nog een code geel voor wind afgekondigd. Vooral deze combinatie van wind, regen en de aanwezigheid van het vele water baart zorgen”, klinkt het bij de provincie.

De voorbije nacht waren op het terrein geen bijkomende interventies meer. “Alle voorbereidende beschermingsmaatregelen bewijzen hun nut. De extra aangelegde dammen houden stand en doen hun werk. Het niveau van het Blankaartbekken bleef stabiel en is niet meer verder gestegen tijdens de nacht.”

In de regio Poperinge is het waterpeil intussen licht gedaald. “Maar blijft waakzaamheid geboden nu het opnieuw regent. Verder afwaarts in het IJzerbekken wordt het alarmpeil overschreden. Vooral de situatie aan de Blankaart en de IJzer in Diksmuide wordt momenteel nauwlettend in het oog gehouden. De focus van de hulpdiensten ligt nu vooral op de bescherming van de stad Diksmuide.”

Sluis open

De voorbije nacht werd de Sint-Jorissluis opengezet om zoveel mogelijk water vanuit de IJzer zo snel mogelijk weg te krijgen. “In de regio nemen de waterbeheerders alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk extra water richting het IJzerbekken gestuwd wordt en de afwatering naar de zee via andere, alternatieve wegen loopt. Dit gebeurt in optimale samenwerking met onze buurlanden. In Frankrijk wordt water afgevoerd naar Duinkerke en in Nederland via de Leie en de Schelde richting Terneuzen.”

“Vooral de situatie aan de Blankaart en de IJzer in Diksmuide wordt momenteel nauwlettend in het oog gehouden” – Anne Martens, waarnemend gouverneur

Extra pompen worden ingezet aan het sluizencomplex in Nieuwpoort om al het bijkomende water zoveel mogelijk meteen af te voeren richting zee en de situatie stabiel te houden in de IJzervlakte. “We hebben daar bijkomend het geluk van een gunstig tij op zee om deze maximale afvoer te kunnen verkrijgen”, zegt waarnemend gouverneur Anne Martens. “Door de combinatie van deze portie geluk en de goede maatregelen heeft de extra regen van vannacht geen grote impact meer. De streek van De Blankaart blijft momenteel het meest kwetsbaar. Het drinkwaterproductiecentrum is er wel nog voldoende beschermd. Er is een kleine marge, daarom wordt nu zoveel mogelijk ingezet op afvoer. De huidige en extra pompen zullen nog een aantal weken nodig hebben om het overtollige water af te voeren naar zee om capaciteit te creëren voor de winter en nieuwe regenbuien.”

Defensie

De aanvulling van de voorraad zandzakken gebeurde tot nu toe in Poperinge door de lokale technische dienst, Brandweer Westhoek en Civiele Bescherming. Van daaruit werden de zakken verdeeld door de technische diensten van de andere gemeenten in de regio. Nu wordt Defensie ingeschakeld om de zandzakproductie verder te zetten in Lombardsijde.

“Om de Civiele Bescherming te ontlasten en operationeel inzetbaar te houden voor andere oproepen in het land. Defensie zal de zandzakken ook zelf verdelen”, aldus Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “Ook voor de technische diensten en de brandweer is dit een welgekomen rustmoment. Er komen ook nog reguliere oproepen binnen, zoals schoorsteenbranden en andere incidenten die we ook moeten afhandelen. Die mensen kunnen nu even op adem komen.”

“De brandweermannen kunnen nu even op adem komen, want ook reguliere oproepen komen binnen” – Kristof Louagie, woordvoerder Brandweer Westhoek

Behalve de nachtelijke evacuatie van ‘eilandbewoner’ Geert De Bruijne vorige week waren nog geen evacuaties van omwonenden, bedrijven of boerderijen nodig. “Maar de hulpdiensten zijn ook op dit worstcasescenario voorbereid”, aldus de provincie. “De waterellende is helaas nog niet meteen voorbij. Vandaag en morgen blijven regen en wind onze richting uitkomen. Verwacht wordt dat in het IJzerbekken hierdoor de alarmdrempels ook de komende dagen overschreden zullen blijven. Elke extra regendruppel zorgt er nu voor dat een daling van het waterpeil vertraagt of zelfs licht teniet gedaan wordt. Op de waterwegen buiten het IJzerbekken wordt verwacht dat deze nieuwe neerslagzone niet meer tot kritieke situaties zou leiden.”

Crisiscel

“De hulpdiensten blijven de toestand op het terrein op de voet verder opvolgen en blijven paraat om in te grijpen waar nodig. Ondertussen is de crisiscel gestart met de voorbereiding van de nazorg en bekijken we samen met de verantwoordelijke diensten en besturen hoe de getroffen mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteund worden bij de aanpak van de gevolgen van de wateroverlast”, besluit de provincie. (TP)