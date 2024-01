Eindelijk winter! Na regen komt zon en vrieskou

De eerste dagen van 2024 brachten nog niet veel beterschap na een nat einde van een zeer nat 2023. Maar een kleine winterprik zit er de komende dagen zeker en vast wel aan te komen. Het wordt heerlijk koud én we krijgen ook eindelijk de zon te zien!

Het begin van 2024 zag er voorlopig nog niet zo veel anders uit als de laatste maanden van 2023. Vandaag is er nog kans op enkele buien, maar dan start in het weekend een drogere en koude periode. “Volgende week komt er een hoge luchtdrukgebied dichterbij. Daardoor wordt het droger en zullen we vaak de zon te zien krijgen. De lucht zal aangevoerd worden vanuit het Noord-Oosten, waardoor het winters koud zal worden”, vertelt weerman David Dehenauw.

“Overdag liggen de temperaturen rond het vriespunt. ‘s Nachts blijft het helder, waardoor de temperatuur nog verder zal zakken naar -2 graden tot lokaal -5 of -6 graden. In de tweede helft van de week wordt het enkele graden warmer, maar het blijft wel koud.”

Heel misschien sneeuw

“De lucht zal volgende week erg droog zijn, dus is er weinig kans op aanvriezende regen. In het tweede weekend van januari, wanneer de temperaturen iets zachter worden, zit er wellicht wat neerslag aan te komen, heel misschien zelfs een sneeuwbui.”