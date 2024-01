KIJK – Bewonder de mooiste sneeuwtaferelen in deze prachtige archieffoto’s

Het ziet ernaar uit dat we woensdag mogen uitkijken naar een sneeuwtapijt in grote delen van de provincie. Daarom blikken wij even terug in de tijd en gingen we op zoek naar de mooiste sneeuwlandschappen en vrolijkste sneeuwfoto’s, die onze provincie over de jaren heen te bieden heeft.

1/38 Zo te zien was er in de winter van 1930 nogal wat sneeuw gevallen. Op de verlaten dorpsplaats loop Jozef Deberdt met zijn juk en petroleum ketels om zijn klanten van brandstof voor hun lampen en petroleumvuurtjes te voorzien. © Westhoek verbeeldt”, privécollectie 2/38 De harde winter 1946-1947 begint in december 1946. Over heel Europa heerst een lange vorstperiode. Eind februari en begin maart 1947 valt er heel veel sneeuw. Door de felle wind wordt de sneeuw opgehoopt. Zelfs het strandwater is bevroren. © Westhoek verbeeldt”, privécollectie 3/38 Hertstraat, nachtelijke opname bij sneeuw gezien richting Zeedijk in de jaren ‘50 © Beeldbank Kusterfgoed – Stad Oostende 4/38 Zicht op de Sint-Maartenskathedraal. © Collectie Stadsarchief Ieper 5/38 Schaatsen op het domein Vijvershof te Sint-Michiels in 1963. Vóór het schaatsplezier kan beginnen, moet eerst de sneeuw geruimd van de bevroren vijver. © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be 6/38 Ingang Park Rodenbach vanuit de Langebrugstraat, in de sneeuw. © Fotograaf Lommée – Stadsarchief Roeselare 7/38 De winter van 1978-1979 was een van die winters die nog velen in het geheugen ligt. In Ukkel doet zich de meest spectaculaire temperatuurdaling voor in 24 uur. Tussen 30 en 31 december zakt de temperatuur met iets meer dan 17°C : de 30ste bedraagt de temperatuur 7,0°C en de 31ste bedraagt die –10,3°C. Het maximum raakt de 31ste niet boven –9,4°C. n. Warm ingeduffeld kunnen deze kinderen op Kortemark-Elle, genieten van de dikke laag sneeuw. Er was weinig verkeer en konden op de weg spelen, kleine broer Koen Coudron op de slee en grote broer Bart Coudron maar trekken. © Westhoek verbeeldt”, privécollectie 8/38 Een foto van de Westpoort te Lo tijdens de winter van 1958. De middeleeuwse poort uit het einde van de 14e eeuw is de enige overblijvende van de vier stadspoorten die Lo rijk was. De poort werd voor het eerst gerestaureerd in 1848. © Westhoek verbeeldt”, privécollectie 9/38 Lo-Reninge © Westhoek verbeeldt”, privécollectie 10/38 Monique en Jacques Devos, kinderen van Roger en Maria Delbeke, spelen in de sneeuw. Beiden poseren ze fier en warm ingeduffeld bij de sneeuwman die ze bouwden, Jacques in zijn Torck trapauto. © Westhoek verbeeldt”, privécollectie 11/38 Winter 1962-1963 was extreem hard en er was ook buitengewoon veel sneeuw. Deze foto is genomen in de wijk Predikboom op de grens van Esen en Woumen. Links ziet u de boerderij van Firmin Balloey. De inwoners van de wijk konden niet anders dan via Woumen naar Diksmuide te gaan. Deze winteroverlast duurde bijna 12 weken van 25 december 1962 tot 5 maart 1963. © Westhoek verbeeldt, persfotograaf Georges Rommelaere (Klerken/Esen) 12/38 Kasteel Rumbeke in Roeselare in wit kleedje © Stefaan Beel – Stadsarchief Roeselare 13/38 Sneeuwruimers aan het werk, wellicht op de bevroren kasteelvijver aan de noordwestzijde van het kasteel te Rumbeke. © Stadsarchief Roeselare 14/38 Sneeuw in het Leopoldpark in 2007 © Beeldbank Kusterfgoed – Xavier Matz 15/38 Sneeuw op het strand, met op de achtergrond het Casino Kursaal © Beeldbank Kusterfgoed – Stad Oostende 16/38 Vissersboten in de sneeuw aan de kade © Beeldbank Kusterfgoed – Stad Oostende 17/38 Maria-Hendrikapark, in de sneeuw in 1953Beeldbank Kusterfgoed – Stad Oostende. R. Verbeke © Beeldbank Kusterfgoed – Stad Oostende. R. Verbeke 18/38 Het Vandenpeereboomplein in de sneeuw in 1952 © Collectie Stadsarchief Ieper. 19/38 Rijselstraat onder de sneeuw, jaren ‘30 © Collectie Stadsarchief Ieper. 20/38 Winterpret tussen de ruïnes van de Lakenhalle in de jaren ‘30. © Collectie Stadsarchief Ieper. 21/38 Paardenmarkt in de sneeuw op het Vandenpeereboomplein in de jaren ‘30 © Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’. 22/38 Zuster M.-Lutgardis gooit een sneeuwbal naar een andere zuster op de speelplaats van de Sint-Jozefsschool langs de Meenseweg. © Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’. 23/38 Sneeuwpret in de Pennestraat rond 1940. Leonie Clarysse trekt haar kinderen Roland en Huguette door de sneeuw met een zelfgemaakte slede. Achterzin zie je de winkel die zij samen met haar man Fernand Coffyn uitbaatte. © Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’. 24/38 Sneeuwpret op de speelplaats van de Heilige Familie. © Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’. 25/38 Melkronde met hondenkar door de sneeuw. © Collectie Stadsarchief Ieper. 26/38 De Sint-Maartenskathedraal met ruïnes van de Lakenhalle op de voorgrond. © Collectie Stadsarchief Ieper. 27/38 De Grote Markt onder een sneeuwtapijt. De heropbouw van de oostervleugel van de Lakenhalle moet nog starten. © Collectie Stadsarchief Ieper. 28/38 De Sint-Janshuysmolen langs de Kruisvest onder de sneeuw in 1968 © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be 29/38 De Nepomucenusbrug in de sneeuw rond 1910. Op het bruggenhoofd staat het standbeeld van Sint-Jan Nepomucenus. Links op de achtergrond zien we de Onze-Lieve-Vrouwekerk. © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be – verz. G. Michiels 30/38 De noordelijke rij huizen van het Brugse begijnhof in de sneeuw. Deze huizen kregen in 1937-39 een voortuintje dat van het plein gescheiden werd met een muur met korfboogpoortjes. In deze muur zien we ook het kleine huisje gebruikt als duiventil. © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be 31/38 Luchtopname van de Markt in de sneeuw in 1985. Deze foto werd genomen vanop het Belfort vóór de heraanleg van de Markt. Bemerk de kerstboom naast het standbeeld van Breydel en de Coninc. © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be 32/38 De Dijver onder de sneeuw, op de achtergrond de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 1969 © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be 33/38 Brugse daken in de sneeuw in 1937 met links de Poortersloge en rechts op de achtergrond de Sint-Jakobskerk. © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be 34/38 Buste van Juan Luis Vives in de sneeuw aan het Gruuthusemuseum in 1969. © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be 35/38 Vlakbij het tweede station (op het latere ‘t Zand, toen Place de la Station/Statieplaats) wordt in 1929 sneeuw geruimd. De ijzeren weg dient vrijgemaakt, mogelijks komt daar nog sneeuw. © Stadsarchief Brugge – www.erfgoedbrugge.be – verz. We doken hiervoor in het rijke archief van West-Vlaanderen.