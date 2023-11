Effect van nieuwe neerslag beperkt in de Westhoek

In het IJzerbekken heeft de neerslag van zaterdag slechts een beperkte invloed gehad op het waterpeil. Volgens Waterinfo zou het peil ter hoogte van de Fintele (Lo-Reninge) zondag onder het alarmpeil zakken. Maandag wordt er wel opnieuw regen voorspeld.

Zaterdag viel er in West-Vlaanderen gemiddeld vijf liter neerslag per vierkante meter. De beperkte neerslag veroorzaakte in de stroomopwaartse delen van het IJzerbekken een tijdelijke stijging van de afvoeren en de waterpeilen. Vanaf de Fintele en verder stroomafwaarts was het effect beperkt. Het veroorzaakte enkel een kortstondige vertraging van de dalende trend.

In de Westhoek wordt zondag slechts een beperkte hoeveelheid regen verwacht. In die omstandigheden zou de gunstige evolutie zich moeten doorzetten. “Het zal echter nog enige tijd duren voor de situatie zich normaliseert en waakzaamheid blijft geboden”, klinkt het bij Waterinfo. De voorspelde neerslag van maandag zou immers een nieuwe stijging kunnen veroorzaken.

Op de IJzer is het alarmpeil ter hoogte van de Fintele ook momenteel nog steeds overschreden. De verwachting is dat het water zondag tot onder die alarmdrempel zal zakken. In Woumen (Diksmuide) en Haringe (Poperinge) zit het peil nog boven de waakdrempel, terwijl in Roesbrugge (Poperinge) de prewaakdrempel wordt overschreden.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort flirt het waterpeil bij hoogwater met de waakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt daarom nog steeds water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Ten slotte wordt op de Leie in Menen een afvoer van 90 kubieke meter per seconde gemeten. De afvoer kan nog een hele tijd hoog blijven en kan door de verse neerslag van maandag mogelijk nog stijgen.