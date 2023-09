Eerste hittegolf in september wellicht op komst: “Hete temperaturen tot maandag”

Tot en met maandag krijgen we nog erg mooi en zomers weer. De kans zit er ook in dat we de eerste hittegolf in september meemaken sinds het begin van de metingen van KMI. “We houden nauwgezet bij of we drie dagen op een rij temperaturen boven de dertig graden krijgen, maar warm wordt het zeker en vast. Maandagavond kan het dan gaan onweren”, stelt weerman David Dehenauw.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) voorspelt de komende dagen nog heel wat hete temperaturen. “Eerder deze week werd er al een dagrecord van maximumtemperaturen verbroken. Dat vorige record dateerde zelfs uit de 19de eeuw. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er een hittegolf werd vastgesteld in september. Dus het zou wel uitzonderlijk zijn als we dat halen”, zegt weerman David Dehenauw.

“Tot maandag blijft het warm, dinsdag en woensdag zakken de temperaturen iets maar blijft het warm”

De kans dat we een hittegolf halen zit er zeker wel in. “Voor het binnenland, ook in West-Vlaanderen hebben we code geel voorspeld. We moeten minstens vijf opeenvolgende dagen 25 graden halen en drie dagen daarvan minstens dertig graden. In het KMI-meetstation van Beitem, bij Roeselare zullen we de temperatuur nauwgezet in de gaten houden om te weten of we de hittegolf ook effectief halen.”

Tot woensdag mooi weer

“Nog zeker tot en met zondag krijgen we hoge temperaturen om en bij de dertig graden. Maandag zal het ook nog warm zijn, maar net iets lager en ‘s avonds verwachten we onweersbuien. Dinsdag wordt het ongeveer 23 graden en woensdag zakt het kwik nog iets verder. Maar het zal zeker aangenaam blijven”, besluit Dehenauw.

Bij het warme weer worden de waarschuwingen zoals gewoonlijk meegegeven: drink voldoende, blijf niet te lang in de zon, smeer je in en kijk naar oudere of andere zwakke mensen in jouw omgeving.

Dankzij het mooie weer is het erg druk aan zee en zitten de hotels goed vol. Komend weekend is er amper nog een kamer vrij.