Een witte Kerst: er is nog hoop

Sneeuw op Kerstmis, het is iets waar velen elk jaar van dromen. Toch is het ons maar weinig gegund. De laatste keer dat we getrakteerd werden op een flinke laag sneeuw op 25 december was in 2010. Volgens een aantal weermodellen bestaat er een waterkansje dat we volgende week zaterdag nog eens wakker worden in een sneeuwlandschap.

Niemand doet graag voorspellingen van het weer op Kerst. Ook weerman Nicolas Roose niet, maar in Het Nieuwsblad waagt hij er zich toch aan. Hij verklaart dat alle facetten juist moeten zitten: lage temperatuur, winterse neerslag, de vochtigheidsgraad… Dit jaar is het extra moeilijk om voorspellingen te doen omdat de weermodellen elkaar tegenspreken. “Uit die nieuwste data blijkt dat het Europese weermodel een afkoelende trend vanaf kerstavond tot nieuwjaar weergeeft. Dat betekent dat we overdag met een temperatuur van 3 graden zullen zitten. ‘s Nachts krijgen we dan vrieskou”, zegt Roose. “Het Amerikaanse weermodel ziet er echter anders uit. Het is vooral kijken naar Rusland en Scandinavië.” Het wordt dus afwachten. Roose sluit af door te zeggen dat de kans niet groot, maar ook niet onbestaande is.