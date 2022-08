Een van de droogste juli-maanden sinds 1976 in West-Vlaanderen

Over het algemeen was juli 2022 een van de droogste juli-maanden sinds 1976. In de drie automatische meetstations van het KMI viel er amper neerslag. En het was daarnaast zeer warm met de tweede hoogst gemeten temperatuur van 39,5°C ooit in West-Vlaanderen. “Augustus begint ook zeer droog, dus er zit niet direct beterschap aan te komen”, vertelt David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van KMI.

In de drie automatische weerstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) in West-Vlaanderen werd er in de afgelopen maand juli amper neerslag genoteerd. “Over het algemeen gezien was juli 2022 een van de droogste juli-maanden, die we sinds de twee weken lange hittegolf van 1976 gezien hebben”, vertelt Dehenauw. De hoeveelheid regenwater wordt uitgedrukt in millimeters. 1 millimeter neerslag staat dus voor 1 liter water op een oppervlakte van 1 vierkante meter.

“Voor Midden-West-Vlaanderen is het de droogste maand juli in de afgelopen 18 jaar”

“Sinds 2004 worden er metingen bijgehouden in het weerstation in Beitem bij Rumbeke. De afgelopen maand werd daar de droogste maand juli tot nu toe gemeten met maar 11mm neerslag. Dat kan je vergelijken met iets meer dan 1 emmer water per vierkante meter, weliswaar verspreid over 31 dagen tijd. Dat is heel weinig.”

“In het weerstation op de luchtmachtbasis in Koksijde viel er deze maand 26 mm neerslag. Door enkele lokale onweersbuien is dat nog net iets meer dan de droogste juli in 2016 toen er maar 7 mm regen gemeten werd. Voor het weerstation bij de luchthaven van Oostende was het al van 1976 (11mm neerslag) geleden dat we nog zo’n droge maand juli met maar 16 mm regen meemaakten.”

Geen beterschap in augustus

Maar de komende twee weken zit er niet veel beterschap in. “De eerste tien dagen van augustus moeten we niet veel neerslag verwachten. Lokaal krijgen we enkele buien, maar dan zal het nog niet veel regenen. Halfweg volgende week wordt het zelfs weer even wat warmer, richting de 30 graden in het binnenland. Het probleem van de droogte zal niet onmiddellijk opgelost worden, want er zit op korte termijn niet veel neerslag in”, gaat Dehenauw verder.

Droge grond en bodem

Een maand met weinig neerslag en warme temperaturen betekent ook dat de grond op dit moment zeer droog is. “Hoe hoger de temperaturen, hoe meer water er verdampt, zowel uit de bodem, de gewassen of de waterlopen. We mogen van geluk spreken dat we geen twee weken lange hittegolf hebben gehad, zoals in 1976. Als we naar de kaarten kijken, zien we dat het de afgelopen maand vooral ging om heel lokale buien. Bepaalde regio’s kregen wel wat neerslag te verduren en op andere plaatsen is er zo goed als niks gevallen.”

“De streek van Watou en Poperinge heeft in West-Vlaanderen het meeste neerslag gekregen, weliswaar op een heel korte tijd. Als het water zo vlug naar beneden komt, stroomt het weg en kan de bodem het niet goed opnemen. De beken werden er wel even aangevuld. Maar die buien hebben geen groot effect gehad. Daarmee is de droogte in de provincie niet verholpen”, besluit Dehenauw.