“Een relatief droog voorjaar, maar wéér een kwakkelzomer”: Weerman Geri (82) heeft zijn voorspelling voor 2024 klaar

Het voorjaar wordt een pak droger dan dat van 2023, een topzomer vol tropische temperaturen hoeven we niet te verwachten en er komt een nat najaar. Dit zijn de meteorologische vooruitzichten voor 2024. Althans volgens Geri Haerynck uit Koekelare. De man voorspelt al sinds 1974 het weer voor een volledig kalenderjaar en heeft het verbazend vaak bij het rechte eind. “Al heb ik wel serieus gevloekt dat ik de zondvloed van november niet heb zien aankomen.”

Hóé hij exact te werk gaat, wil hij absoluut niet verklappen. “Enkel met mijn vrouw zaliger Agnes (die negen jaar geleden overleed, red.) en mijn dochter Greta (58) heb ik mijn geheim gedeeld. Maar verder weet niemand hoe mijn werkwijze in elkaar steekt.”

“Ik noteer elke ochtend om 7 uur mijn waarnemingen. De temperatuur, hoeveel neerslag er is gevallen, de windsnelheid, hoe de lucht er uit ziet… Die leg ik dan naast de voorspellingen van de professionals uit Ukkel (het KMI, red.). Zo leer je heel veel bij.”

Zo becijferde Geri dat 2023 een bijzonder nat jaar was. “1.142 liter in totaal of gemiddeld 3,15 liter per dag. Dat is één liter per dag te veel.”

“Mei en juni beloven erg mooi te worden, terwijl september en oktober veel regen over zich heen zullen krijgen. Het wordt voor onze boeren opnieuw een moeilijke oogst”

Voor zijn voorspellingen spitst de boerenzoon, die jarenlang bij New Holland in Zedelgem aan de slag was, zich toe op enkele welgekozen dagen per jaar. Op Kerstmis neemt Geri een blanco blad papier en noteert hij voor het volledige nieuwe jaar welk weer het wordt. “Daarna wacht ik nog tot dertiendag (Driekoningen op 6 januari, red.) om aanpassingen door te voeren en kan mijn dochter alles uittikken.”

Armand Pien van Koekelare

Daar worden dan zo’n vierduizend kopieën van gemaakt en kan hij die beginnen uitdelen. “Aan wie? Mijn gebeurs krijgen een exemplaar als nieuwjaarskaartje, maar ook heel veel landbouwers willen mijn voorspellingen weten. Die komen van heinde en verre. Weet je dat ze me hier in de streek nooit met mijn voornaam aanspreken? Weerman, zeggen ze, of de meteoroloog. Ze noemen me ook wel eens de Armand Pien van Koekelare. Al ben ik gewoon nen Haerynck. Eentje die zot is van het weer. Nog voor ze me vragen hoe het met me gaat, vragen ze welk weer het zal worden.”

Geri’s aanpak lijkt veel weg te hebben van nattevingerwerk, maar zijn prognoses zijn opvallend vaak accuraat. “Ik geef mezelf een gemiddelde score van 70 tot 75 procent. Zat ik aan de unief, dat was onderscheiding, hé! Veel mensen zeggen dat ik mijn rapport gerust tot 85 à 90 procent mag optrekken. Al heb ik wel serieus gevloekt dat ik de zondvloed van november in de Westhoek niet heb zien aankomen. Ik had erg veel bewolking en regen voorspeld, maar dat er zóveel water naar beneden zou komen…”

Karl Vannieuwkerke

Sinds vorig jaar kent haast elke Vlaming Geri en zijn legendarische weersvoorspelling. “Met dank aan Karl Vannieuwkerke”, glimlacht hij. “Tijdens Luik-Bastenaken-Luik begon hij tegen José De Cauwer plots over mijn jaarlijks A4’tje. Daarna zat het spel op de wagen, hé. Wat was dat, zeg. Maar ik ben content, hoor. Hoe meer mensen ik kan informeren, hoe beter. Iederéén klapt over het weer. Het doet me plezier te weten dat die blaadjes zo erg in trek zijn. Karl mag hier gerust bij mij thuis passeren om zijn kopietje op te halen. Ik zal hem zelfs nog wat extra uitleg geven.”

4.000 exemplaren is evenwel Geri’s plafond. “Die inkt kost me ook wel wat”, grinnikt hij. “Trouwens, nu nemen jullie daar met die smartphones gewoon een foto van en wordt mijn weerpraatje doorgestuurd. Hoeveel mensen ik in totaal zou bereiken? Geen idee, maar het zullen er wel enkele tienduizenden zijn.”

“Dankzij Karl Vannieuwkerke weet haast elke Vlaming nu wie ik ben. Tijdens Luik-Bastenaken-Luik begon hij tegen José De Cauwer plots over mijn jaarlijkse voorspelling”

En wat heeft 2024 nu op weervlak in petto? “Samengevat is het simpel: een droger voorjaar dan in 2023, de zomer belooft opnieuw te kwakkelen en het najaar lijkt best nat te worden. Onze boeren hoeven niet te vrezen voor lange droogteperiodes, maar september en oktober lijken veel regen over zich heen te krijgen. Het zal dus weer een moeilijke oogst worden. Maar mei en juni zie ik erg mooi te worden. Veel zon, niet al te veel regen en aangename temperaturen. De communie- en huwelijksfeesten zullen dus geluk hebben.”

Nog jaren doorgaan

Slecht of goed weer, Geri is altijd tevreden wanneer zijn voorspelling blijkt te kloppen. “Daar doe ik het voor. Al maak ik de mensen ook liefst blij met zon. Maar we hebben ook water nodig, dat mogen we nooit vergeten. Maar liefst niet te veel in één keer.”

Zelf houdt Geri het meest van een zonnige dag met een temperatuur die rond de 25 gaden Celsius schommelt. “Niet te warm, niet te koud. Als er dan nog een verfrissend windje uit zuid-zuidwestrichting staat, ben ik helemaal blij. Dan placeer ik me onder mijn oude notelaar en luister ik naar oude cassettes met muziek uit de jaren vijftig en zestig.”

Gery is van plan om nog jaren met Kerstmis in de weerpen te kruipen. “Zolang ik uit mijn ogen kan kijken en helder kan nadenken, ga ik door. ’t Is mijn lang leven. En wie weet neemt mijn dochter ooit de fakkel over. Ze waagt zich ook al langetermijnvoorspellingen, maar is nog net iets minder accuraat dan ikzelf. Maar oefening baart kunst!”

