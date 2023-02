Eén jaar na stormen Eunice/Franklin behandelden verzekeraars recordaantal dossiers: West-Vlaanderen zwaarst getroffen

Het is deze week precies een jaar geleden dat de stormen Eunice en Franklin over ons land raasden. Ze waren goed voor een recordaantal schadedossiers voor de verzekeraars, brengt sectororganisatie Assuralia donderdag in herinnering. België was toen bij de zwaarst getroffen gebieden in Europa, waarbij West-Vlaanderen het zwaarst getroffen was met 145,5 miljoen euro schade.

Alles samen hebben meer dan 208.200 klanten schade gemeld bij hun verzekeringsmaatschappij. Die betaalden bijna 573 miljoen euro uit. Dat is geen recordbedrag: de Pinksterstormen uit 2014 zijn nog altijd verantwoordelijk voor de grootste verzekerde stormschade ooit in ons land, goed voor 654 miljoen euro, gespreid over 179.000 dossiers.

Gemiddeld ging het bij Eunice en Franklin om 2.752 euro per schadegeval. De provincie West-Vlaanderen was het zwaarst getroffen, met 145,5 miljoen euro schade, gevolgd door Oost-Vlaanderen (106 miljoen) en Henegouwen (100 miljoen).

België was toen bij de zwaarst getroffen gebieden in Europa, zegt Assuralia. De totale (verzekerde) schade op de Britse Eilanden en het Europese vasteland wordt geschat op 3,8 miljard euro. Naast Eunice en Franklin, waren er die dagen ook nog de stormen Ylenia, Zeynep, Antonia en Dudley.

Vorig jaar was globaal een recordjaar voor het aantal schadedossiers door stormen, aldus Assuralia. De sectorfederatie komt uit op 257.319 dossiers, voor een totale schadelast van 725,6 miljoen euro. Ze merkt op dat de frequentie en intensiteit van stormen de jongste jaren is toegenomen. Na de zware overstromingen van 2021 -de ergste ooit in ons land- vraagt de sector een duidelijk wettelijk kader waarin ze in samenwerking met de overheden kan opereren na zware natuurrampen. Er is ook nood aan gecoördineerde acties op preventievlak voor alle regio’s, klinkt het.