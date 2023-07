Dubbele pech bij bandencentrale Busschaert na windhoos in Poperinge: “Dak van beide panden vloog eraf”

In onze provincie was er vorige week hevige regen. In Poperinge was er een plaatselijk windhoos die schade aanrichtte bij enkele bedrijven. Bij zaakvoerder Filip Busschaert vloog het dak eraf bij zijn bedrijf bandencentrale Busschaert en zijn privéwoning.

“We hadden dubbele pech”, zegt zaakvoerder Filip Busschaert. Langs de Westouterseweg 2 in Poperinge vind je de bandencentrale Busschaert. “Dinsdagnacht werd ik gewekt door ons alarm. Sowieso was ik zelf ook al wakker geworden door het onweer. We wonen in de Hoge Noenweg, in vogelvlucht een kilometer van de bandencentrale”, zegt Filip.

Stormschade

“Bij zowel de bandencentrale als onze privéwoning vloog het dak eraf. Daardoor hadden we ook wat waterschade en andere kleinere ongemakken, maar gelukkig bleef alles relatief beperkt qua schade. Het werk konden we gelukkig vrij kort weer hervatten. Het is de eerste keer dat we te maken hebben met stormschade en het kwam ook wel als een verrassing”, vertelt Filip.

“Een drietal jaar terug werden het dak volledig vernieuwd. We hadden pech, want in de directe omgeving van onze panden hadden anderen geen schade. Gelukkig zorgden wij niet voor schade bij iemand anders. Momenteel wordt gewerkt om de daken te herstellen. In principe zou ten laatste morgen die werken moeten afgerond zijn.