Drie jonge rolstoelgebruikers wagen epische tocht van 80 kilometer langs de kust, maar storm Ciarán is spelbreker

Jelle Vandemoere (19), Arne Dujardin (18) en Maarten Leeten (13) hebben de moedige ambitie om een afstand van tachtig kilometer tussen Adinkerke en Knokke-Heist in hun rolstoelen te overbruggen. Aanvankelijk gepland als een vierdaagse tocht van 1 tot en met 4 november langs de kust, waarbij ze 4 x 20 kilometer zouden afleggen van De Panne tot Knokke Heist. Maar ze moesten hun plannen aanpassen vanwege de onstuimige storm Ciarán. Hierdoor werd de tocht ingekort tot een drie dagen durend avontuur.

Vierdaagse wordt driedaagse

De start vond plaats in De Panne op 1 november, met burgemeester Bram Degrieck die het startschot gaf. Echter, op de tweede dag van hun tocht stak storm Ciarán een stok in de wielen en dwong hen noodgedwongen om een rustdag door te brengen in hotel Middelpunt in Middelkerke. “Het wordt dus onvermijdelijk een tocht van drie keer 20 kilometer”, zucht Maarten Leeten, de jongste van het gezelschap. Na hun noodgedwongen rustdag in Middelkerke zetten ze hun reis voort en vertrekken ze op 3 november om 10.30 uur vanuit Nieuwpoort aan de Veurnevaart (Ganzepoot) richting Oostende.

Geïnspireerd door Mario Sel

De jonge gasten worden vergezeld door Mario Sel, hij is educatief medewerker bij de vzw voor spina bifida en hydrocephalus. De 43-jarige Mario Sel uit Heist-Goor reed twee jaar geleden met zijn rolstoel van Maasmechelen naar Blankenberge, op tien dagen tijd. De actie van Mario inspireerde de drie jonge rolstoelgebruikers Jelle Vandemoere (19) uit Brugge, Maarten Leeten (13) uit Heusden-Zolder en Arne Dujardin (18) uit Roeselare om hetzelfde te doen. De jongens hebben spina bifida, beter bekend als een open rug. Spina Bifida is een aangeboren aandoening dat het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van het ruggenmerg en de wervelkolom.

Goed doel

Wat deze krachttoer nog meer bijzonder maakt, is dat Arne, Jelle en Maarten hun inspanningen koppelen aan een nobel doel. Met hun tocht zamelen ze geld in voor de vereniging voor spina bifida en hydrocephalus. Dat is de organisatie die hen in het verleden al veel vreugdevolle momenten heeft bezorgd, en nu is het hun beurt om iets terug te geven. “Wie dat wenst, kan ons sponsoren aan 50 cent per kilometer of 40 euro voor het volledige traject.” Giften zijn van harte welkom op het rekeningnummer BE39 0011 5533 9819 met de vermelding ‘Gift Side to Side 2023’.