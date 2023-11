Drie interventies bij brandweer Westhoek wegens wateroverlast: “Waterstanden dalen, maar trage stijging in Lo-Reninge en Diksmuide”

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg Brandweer Westhoek een drietal interventies binnen gerelateerd aan wateroverlast.

Twee interventies waren via politieploegen waar een controle werd gevraagd van huizen die al geïsoleerd waren door de hoge waterstand in de buurt van de Blankaartvijver in Diksmuide. Eén van de interventies bleek loos alarm, bij de tweede werd een opgestelde pomp aangepast en staan er schapen om een eiland in de weide. De schapen zullen door de eigenaar bij daglicht worden geëvacueerd. Bij een derde interventie in Noordschote (Lo-Reninge) werd een eerder opgestelde pomp herplaatst en de al genomen maatregelen bijgestuurd.

Zaterdagavond was er opnieuw een tussenkomst nodig van brandweer en politie toen een wagen zich vast had gereden in een ondergelopen straat. De bestuurder moest met een bootje worden bevrijd. De brandweer vraagt met aandrang dat alle omleidingen gevolgd worden en er niet door het water gereden wordt in ondergelopen straten.

Waterstanden dalen, behalve in de Fintele en Woumen

De waterstanden in Roesbrugge en Stavele dalen zeer staag, maar zijn nog steeds boven de waakdrempel. In de Fintele (Lo-Reninge) en bij de Blankaartvijver in Woumen (Diksmuide) is de alarmdrempel overschreden. Daar is er nog een trage stijging van het water vast te stellen.

Op andere plaatsen in de provincie is de situatie onder controle en zijn geen nieuwe problemen gemeld.

De politie is versterkt aanwezig met ploegen in de getroffen regio en volgt de kritieke punten op met visuele controles. Daarnaast wordt nauwgezet de waterstand op gevolgd en op vaste tijdstippen geven meteorologen en hydrologen advies. De brandweer staat paraat. Op basis van de binnenkomende meldingen wordt door de commandopost bekeken waar er extra maatregelen nodig zijn.