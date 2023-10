Donderdag windstoten tot 8 beaufort, Nieuwpoort last evenement af

Deze week krijgen we typisch herfstweer met veel regen en in de tweede helft van de week zal de wind toenemen. Omdat er donderdag hevige wind wordt voorspeld, besliste stad Nieuwpoort nu al om uit voorzorg het evenement ‘Waar Water Was’ af te lassen. “Maar het is nog te vroeg om zeker te zijn of de herfststorm Ciarán ook bij ons zal passeren”, vertelt weerman Geert Naessens.

Eind deze week wordt er in het Verenigd Koninkrijk opnieuw storm voorspeld. Twee weken geleden was er daar nog maar een hevige storm Babet, die 5 doden opeiste. De nieuwe storm Ciarán zou daarna overwaaien naar Europa. “Maar het is nog te vroeg om te zeggen of wij echt stormweer zullen krijgen. Om als storm gecategoriseerd te worden, moet het voor minstens een bepaalde tijd waaien met een kracht van 9 beaufort. Maar het is dus niet zeker of we dat wel zullen halen. Pas woensdag zal het weerbeeld iets duidelijker worden”, vertelt weerman Geert Naessens.

Felle wind en neerslag

Hoe dan ook krijgen we deze week typisch herfstweer te zien. “De herfst is eindelijk klaar. We hebben er lang op moeten wachten. Sowieso krijgen we donderdag veel neerslag en zal het ook veel waaien. Aan zee krijgen we windstoten met een kracht van 7 à 8 beaufort. Dat wil zeggen dat het ongeveer zo’n 60 à 70 kilometer per uur kan waaien”, besluit Geert.

Aflassen door rukwinden

Daarom besliste stad Nieuwpoort nu al om het historisch lichtspektakel ‘Waar Water Was’, dat van woensdag 1 tot en met zaterdag 4 november in openlucht doorgaat, te schrappen op 2 november. “Het is een van onze meest ambitieuze herdenkingsprojecten, die we ooit organiseerden. Hier is maanden aan planning en hard werk voorafgegaan. Maar het weer is iets waar we geen controle over hebben. De veiligheid van de toeschouwers en de crewleden is onze prioriteit. We volgen de situatie op de voet op zodat het de andere drie dagen zonder verstoring kan doorgaan”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

“Er was maanden aan hard werk en planning nodig voor dit evenement, maar helaas hebben we geen controle over het weer”

Wie al een ticket had, zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden en kan met dat ticket het spektakel op een van de andere drie dagen bijwonen zonder opnieuw te moeten reserveren. Gekochte tickets worden niet meer ingewisseld. Voor de andere drie dagen zijn er nog steeds tickets verkrijgbaar op deze link.