Donderdag code oranje voor Kust en West-Vlaanderen door storm Ciarán

1722 geactiveerd

Als je tijdens of na dit noodweer brandweerbijstand nodig hebt voor stormschade, maar er niemand (potentieel) in gevaar is, kun je online brandweerhulp vragen via het e-loket op www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Gebruik bij voorkeur het e-loket. Houd het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar.