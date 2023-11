Doeken aan stelling rond watertoren in Menen komen los

Door de storm kwamen de doeken aan de stelling rond de watertoren aan de drukke rotonde in de Moeskroenstraat in Menen los en is de brandweer ter plaatse.

De watertoren krijgt sedert april een bouwkundige renovatie. Dit houdt in dat de gevel wordt opgefrist, het raamwerk vervangen en de waterveiligheid binnenin op punt wordt gesteld

Het bouwwerk is 47 meter hoog en heeft een inhoud van 1.200 kubieke meter. Menen en de bijhorende rand wordt bevoorraad door deze watertoren. Er is een aftakking voor zo’n 7.000 huishoudens.