Diverse straten in Damme afgesloten door wateroverlast

De aanhoudende regen zorgt op verschillende plaatsen in Damme voor wateroverlast. Diverse straten werden zelfs volledig afgesloten.

Dat is onder andere het geval in de Sareptastraat en een deel van de Brieversweg in Moerkerke. Die zijn tijdelijk afgesloten door wateroverlast. Het water staat er op de weg.

Alle verkeer moet omrijden. Datzelfde is ook het geval in de Legeweg, waar de grachten het vele water niet meer konden slikken. Het gevolg: overstroomde straten. Echte waterellende blijft vooralsnog uit. (MM)