Dit voorspelt volksweerman Geri (83) voor maart: “Heel wat opklaringen en eind deze maand opnieuw bewolkt”

Welk weer zal het worden in maart? Al 51 jaar lang pent Geri Haerynck (83) uit Koekelare bij het begin van het jaar de weersvoorspellingen voor het volledige jaar neer. En dat is dit jaar niet anders. Maart wordt volgens Geri een relatief droge maand met tussendoor wel nog wat bewolking.

In februari werden we regelmatig geconfronteerd met bewolking en mist, waarna de zon even kwam piepen. De voorspellingen van de laatste week februari met “veel mist en kans op nachtvorst” blijkt niet helemaal te kloppen.

In maart zullen we als het van de voorspellingen van Geri afhangt wat meer zon te zien krijgen deze maand. Van 2 tot 9 maart zou het bewolkt zijn met af en toe wat opklaringen en lokaal mogelijks wat vorst. De volgende 9 dagen ziet hij mooi weer met opklaringen. De week erop verwacht Geri droog weer met een heldere hemel. De laatste zes dagen van de maand zou de bewolking weer komen opzetten met kans op wat regen.

Unieke methode

Geri’s aanpak lijkt veel weg te hebben van nattevingerwerk, maar er schuilt wel degelijk een uitgedachte methode achter. Voor zijn voorspellingen spitst de boerenzoon zich toe op enkele welgekozen dagen per jaar. Op Kerstmis neemt Geri een blanco blad papier en noteert hij voor het volledige nieuwe jaar welk weer het wordt.

“Ik noteer elke ochtend om 7 uur mijn waarnemingen. De temperatuur, hoeveel neerslag er is gevallen, de windsnelheid, hoe de lucht er uit ziet… Die leg ik dan naast de voorspellingen van de professionals uit Ukkel (het KMI, red.)”, vertelde Geri eerder. “Daarna wacht ik nog tot Driekoningen om aanpassingen door te voeren en kan mijn dochter alles uittikken. Daar deel ik dan 4.000 exemplaren van uit.”

“Ik ben nog maar 83 en ik zal blijven weersvoorspellingen maken, zolang mijn gezondheid het toelaat en zolang ik uit mijn ogen kan kijken. Verder moet ik ook mentaal gezond blijven want van zodra dat ik niet meer helder kan denken, tja, dan zullen mijn voorspellingen er niet meer op trekken, hé”, glimlacht Geri.

