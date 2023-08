Dieter en Jeffrey rijden 3.000 km in 30 uur om hagelslachtoffers te helpen: “Het moest ’s nachts gebeuren”

“We zijn kapot.” Het is dinsdag 17 uur. De normale werkdag van Dieter Wallays en Jeffrey Degraeve zit erop, maar het duo van het Iepers bedrijf Autoglass Clinic is uitermate vermoeid na een snelle trip tot in Italië en Frankrijk om Vlaamse slachtoffers van de felle hagelbui te helpen. “Slapen? Een paar uur in onze camionette: een tent opzetten is tijdverlies en als je moe genoeg bent, slaap je overal.”

“We vertrokken zondag om 7 uur ’s ochtends. Eerder in het weekend kon niet, want als vader van een tweeling van één jaar had ik ook thuis verplichtingen”, zegt Dieter (32) uit Wervik.

Ik heb nu het gevoel dat ik een marathon gedaan heb, maar het was het waard

Tegen 22.30 uur arriveerde hun camionette met ruiten en herstelmateriaal aan het Italiaanse Gardameer. Daar stonden verschillende Vlamingen hen op te wachten, onder wie Bryan Coornaert (31) en Nada Moerman (31) die er met hun kinderen Lowis (5) en Noor (2) op vakantie waren. De hagelbui vernielde de voorruit hun Opel Vivaro, waardoor het Iepers gezin ‘gevangen’ zat in hun vakantieoord.

“De garages nemen hier Italianen voor, waardoor wij pas in september onze bestelwagen zouden kunnen laten herstellen. Dat was uiteraard geen optie”, zegt Nada vanuit Italië. “De tweede mogelijkheid: met het vliegtuig terugkeren en de wagen laten depanneren, maar dat kon tot drie weken duren. Ook niet evident want mijn man is zelfstandig en heeft die Opel nodig voor zijn werk.”

Dankbaar

De werken moesten ‘s nachts gebeuren. “Anders was het niet te doen geweest van het volk.” © GF

Het gezin is Dieter en Jeffrey dan ook zeer dankbaar. “Ongelofelijk! Na zo’n lange rit en een uur filerijden aan de Mont Blanc hebben die mannen nog heel de nacht aan onze wagens gewerkt”, looft Nada.

“Het moest ’s nachts gebeuren, anders was het niet te doen geweest van het volk”, denkt Dieter. “Toen we daar bezig waren, kwam een Duitser al vragen of we ook zijn wagen konden repareren. We moesten ergens een grens trekken: we wilden wel, maar konden helaas niet iedereen helpen. En dinsdag was het weer werkendag in Ieper. Maandag konden we uitzonderlijk vrijaf nemen door een geannuleerde opdracht voor ons bedrijf.”

Het voelde allerminst aan als een vrije dag. “Na de nachtelijke herstellingen aan het Gardameer hebben we een dikke twee uur geslapen in onze camionette: ik op de plank in de laadruimte tussen ons materiaal en Jeffrey in de zetel vooraan. Een tent opzetten is tijdverlies en als je moe genoeg bent, slaap je overal.”

Ommetje naar Annecy

De twee reden nog naar de Franse stad Annecy om familie van Jeffrey te helpen. “Daardoor moesten we wat omrijden”, aldus Jeffrey (26) uit Ieper. “Uiteindelijk hebben we zo’n 3.000 kilometer gereden in 30 uur.”

“Toen ik maandag om 22.30 uur thuiskwam, kroop ik meteen mijn bed in. Door alle noodzakelijke koffies en energiedrankjes onderweg heb ik nog een uur wakker gelegen. Dinsdagochtend ging om 6 uur de wekker voor de tweeling en begon de normale werkdag opnieuw. Ik heb nu het gevoel dat ik een marathon gedaan heb. Maar het was het waard: we hebben verschillende mensen gelukkig gemaakt en heel aangename reacties gekregen.”

De mensen van Autoglass Clinic mogen zich straks nog aan een cadeau verwachten. “Wanneer we terug in Ieper zijn, geven we een mooie geschenkmand”, belooft Nada. (TP)