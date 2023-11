Dieren verhuisd binnen opvangcentrum De Zonnegloed door overstromingen

In de Vleterse sanctuary De Zonnegloed, waar zo’n 400 dieren worden opgevangen, moesten een aantal dieren intern verhuisd worden.

“Er kwam al veel, véél water”, zegt oprichter Karel Ackaert. “Het was uiterst spannend, maar voorlopig zijn alle dieren oké. We hebben een vijftal oude en zwakkere dieren verhuisd binnen De Zonnegloed en de brandweer kwam zandzakjes leveren.”

“De hulp van de brandweer was tot nu toe vooral uit voorzorg. Hopelijk stijgt het water niet meer. Bij de bouw van alle dierenverblijven werd rekening gehouden met eventuele overstromingen. Het is echt een vreemd zicht: de vijver buiten zijn oevers en de volledige achterkant van het opvangcentrum volledig onder water. Alle paden zijn weg, echt erg.”

“Nu is alles onder controle, maar er loopt nog steeds water binnen in het park. We hebben nog een buffer rond de apeneilanden maar als dit vol zit en zou overlopen begin ik te vrezen. Water blijft nog steeds binnenkomen en buffer is bijna volledig vol.”

(TP)