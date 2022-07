Dieren in De Zonnegloed koelen af met ijsjes en douches

Het is vandaag opnieuw zonnig en warm, heel warm! We halen bijna temperaturen van 40 graden en die hitte zijn we niet gewoon. Ook in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren zijn ze creatief om met de hitte om te gaan. “De vriezer zit stampvol met ijsjes voor de dieren”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

“Er zijn dieren die gewoon genieten van deze temperaturen. Anderen die dit minder leuk vinden, kunnen altijd verkoeling vinden in hun binnenverblijven”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert van dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

Kamelen Joep (links) en Nelis (rechts) hebben geen last van de warmte en blijven lekker in de zon liggen. © LB

“Natuurlijk werken we ook met verschillende verfrissingsmogelijkheden. De beren en de waterbuffels hebben een waterpoel. De waterbuffels hebben zelfs een douche. Natuurlijk zijn er ook de gekende groente-ijsjes voor de groenten eters, fruitijsjes voor de fruiteters, en bloedijsjes voor de karnivoren. De vriezer zit stampvol.”

Koel briesje

De dieren krijgen de keuze om de tropische temperaturen op te snuiven of de koelere binnenverblijven op te zoeken. “Het is beter om de dieren zelf de keuze te geven waar ze het liefst zitten. Binnen opsluiten is niet altijd een goed idee, wel zijn de binnenverblijven veel koeler.”

Suri Alpaca Milagros aan het genieten van een douche. © LB

“De dieren kunnen dan zelf kiezen of ze binnen gaan om af te koelen of ze liever buiten in de schaduw zitten onder een boom en misschien kunnen genieten van een koel briesje. De reptielen en de meeste primaten vinden die warmte altijd fijn. De kamelen hebben daar ook geen last van.”

Waterbuffels Appa, Naga, Oogi en Momo in hun modderpoel © LB

Op maandag en dinsdag is De Zonnegloed gesloten. “Natuurlijk moeten de dieren wel verzorgd worden. Voor onze verzorgers zijn er dus wel maatregelen genomen. Ze begonnen een stuk vroeger, zodat ze minder lang moeten werken in de warmte. Er is gekoelde drank en de voederkeuken wordt extra verkoelt.”

400 dieren

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. Van woensdag tot en met zondag kan je De Zonnegloed bezoeken telkens in de voor- of namiddag. Je halve dag boeken, gebeurt via het online reservatie via www.dezonnegloed.be.

(LBR)