Dieren De Zonnegloed keren terug, maar alpaca’s kiezen even eigen weg: “Zo’n verhuis is altijd een avontuur”

In het Vleterse dierenopvangcentrum De Zonnegloed lijkt de grootste zondvloed voorbij. De eerste intern geëvacueerde dieren keerden maandag terug naar hun oorspronkelijke verblijven. De alpaca’s kozen even hun eigen weg. “Zo’n verhuis is altijd een avontuur.”

“Nee, Alejandro en Milagros! Langs hier!” De twee alpaca’s die vorige week geëvacueerd werden naar een inderhaast ineengetimmerd verblijf in het bezoekersonthaal van het dierenopvangcentrum mochten maandag terugkeren naar hun oorspronkelijk verblijf, maar bij het verlaten van hun pop-up hok kozen ze een ander pad.

“Gelukkig hebben we veel poortjes in het park die goed gesloten zijn”, lacht dierenverzorger Lynn van Bever die de alpaca’s met de hulp van enkele collega’s terug in de goede richting dreef. “Zo’n verhuis is altijd een avontuur.”

“We hebben gezien dat het water goed begint weg te trekken, waardoor enkele verblijven niet langer ondergelopen zijn”, zegt Lynn. “De geëvacueerde dieren die kleiner zitten dan normaal werden als eerst verplaatst. Zoals de steppevosjes die vaak kibbelen wanneer ze klein zaten. Nu hebben ze weer veel plaats en kunnen ze mekaar vermijden. Ook de kruisezels mogen terug. Ze zijn heel blij, dus wij ook.”

Twee dieren verloren

In het dierenopvangcentrum zijn ook enkele waterslachtoffers te betreuren. “Ondanks al onze inspanningen om onze dieren veilig te stellen zijn we toch twee dieren verloren: een Afrikaanse oehoe en een heilige ibis”, zegt uitbater Karel Ackaert. “Het was een week met heel veel emoties, traantjes, slapeloze nachten en een klein bang hartje. Ons team heeft zich de afgelopen dagen meer dan honderd procent gegeven. In sneltempo werden tijdelijke stallen gebouwd, de onthaalruimte werd omgetoverd naar verblijven voor dieren, stallen werden opgehoogd voor dieren die niet verhuisd konden worden.”

“Zelfs na de uren en in het donker deed iedereen verder om noodstallen te voorzien voor onze ezels”, aldus Ackaert. “Ook bruine beer Uli werd geholpen door een verlaagd plateau te maken, aangezien zij niet op het verhoogde plateau durfde te klimmen. Uiteindelijk zijn alle roofvogels verplaatst, een deel kleine roofdieren, pony’s, ezels, schapen, mara’s, wallaby’s en nog veel meer.”

Bezoekers

De komende dagen keren ook de andere dieren terug en De Zonnegloed hoopt dit weekend weer bezoekers te verwelkomen. “Bezoekers zijn heel belangrijk voor ons, zodat mensen ons project leren kennen en we aan broodnodige inkomsten raken voor de verzorging van de dieren. Net voor deze waterellende deed storm Ciarán ons al een weekend sluiten. Intussen zitten we al aan drie weekends. We zullen nog veel werk hebben om alles op te kuisen.”

“Schade zullen we vooral hebben aan de binnenverblijven en dan vooral de verwarmde verblijven voor uitheemse dieren. Daar hebben we gewerkt met plaatmateriaal en isolatie. Dat zwelt op en gaat stuk. Ook een verwarmingsketel is kapot. We hadden al wat giften gekregen, maar dat zal nog niet volstaan. Gelukkig zetten mensen nu spontane steunacties op. We kregen zelfs telefoon van mensen uit Wallonië die daar slachtoffer werden van die zware overstroming. Dat doet deugd.” (TP)