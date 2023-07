Dertigtal oproepen voor stormschade: takken hinderen fietsers in Veurne

Het aangekondigde zware onweer van dinsdagavond en woensdagnacht zorgde voor weinig overlast. Bij Brandweer Westhoek kwamen een dertigtal oproepen binnen, maar dat ging allemaal over afgerukte takken en bomen.

Er werd zwaar onweer voorspeld voor dinsdagavond en de loop van woensdagnacht, maar dat viel allemaal wel mee. Het regende op momenten wel flink doorn maar dat zorgde niet voor hinder. “Bij Brandweer Westhoek noteerden we een dertigtal oproepen”, zegt woordvoerder Kristof Louagie. “Er waren echter geen oproepen voor wateroverlast. Als we uitrukten ging het bijna altijd over omgewaaide bomen of afgerukte takken. De hinder zelf bleef beperkt.”

Daarnaast kreeg de brandweer ook enkele oproepen om loshangende zaken of panelen te beveiligen. Zo dreigde een groot zeil van een container weg te waaien in de Brugsesteenweg in Avekapelle. De brandweer beveiligde de situatie. In de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne merkten fietsers woensdagochtend op hoe twee grote takken van een boom gescheurd waren en over het fietspad hingen, waardoor het onmogelijk was te passeren. De brandweer kwam langs en verzaagde de takken zodat de doorgang terug vrij was. (JH)