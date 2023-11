Defensie trekt zich terug bij het vullen van zandzakjes aan de IJzerdijk in Mannekensvere

Aan de IJzerdijk, tussen Mannekensvere en Schore, worden twee aangrenzende, kritieke punten geïdentificeerd waar overstromingsgevaar dreigt. Om deze potentiële dreiging te beheersen, worden de dijkhoogten preventief verhoogd en intensief opgevolgd. Opvallend is echter dat het leger vrijdagvoormiddag vanaf 10 uur heeft teruggetrokken.

Tot dan was het leger betrokken bij het vullen van de zandzakken, maar nu zijn enkel brandweerlieden ter plaatse. Tomas Vangenechten, directeur van het Logistiek Ondersteuningscentrum (LOG) van Defensie, verklaarde: “Er is wel iets aan het gebeuren, maar de capaciteit van Defensie is afgebouwd. Het is een beslissing van hogerhand van het provinciaal crisiscentrum.”

Roept vragen op

De terugtrekking van de militaire capaciteit roept vragen op over de reden achter deze onverwachte wending in de crisisaanpak. Het lijkt erop dat deze beslissing genomen is op provinciaal niveau, maar verdere details blijven vooralsnog onduidelijk. “Het is belangrijk om de communicatiekanalen open te houden en te zorgen voor transparantie in de besluitvorming, zodat we op de hoogte blijven van de genomen maatregelen en de redenen daarachter”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

“Ondanks deze ontwikkelingen blijft de gemeente Middelkerke vastberaden om proactief te handelen in het licht van de toenemende wateroverlast. Het is te hopen dat de genomen maatregelen, zelfs zonder de militaire betrokkenheid, effectief zullen zijn bij het minimaliseren van overstromingsrisico’s aan de IJzerdijk en het beschermen van de lokale bevolking tegen mogelijke schade en overlast”, besluit de burgemeester.