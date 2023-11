Deel van boom valt tijdens doortocht storm Ciarán recht op wagencollectie van Danny (45): “Twee van de zes wagens zijn perte total”

“We snoeiden de boom enige tijd geleden én hij doorstond al enkele stormen. Nooit hadden we gedacht dat hij zou sneuvelen.” Autohandelaar Danny Handschoewerker (45) uit Zedelgem zag storm Ciarán een deel van zijn privécollectie vernielen. Een dikke tak van een grote boom aan zijn ouderlijk huis in Snellegem knakte af en viel op zes Jaguars. Twee wagens zijn perte total.

Storm Ciarán richtte donderdag heel wat schade aan in de regio. De brandweer moest honderden oproepen verwerken, waarbij het vooral over afgewaaide takken en omgewaaide bomen ging. Dat was ook het geval in Snellegem bij Jabbeke. Aan het ouderlijk huis van Danny Handschoewerker (45) begaf een grote boom het onder de fikse rukwinden. Gewonden vielen er niet, maar de materiële ravage is wel aanzienlijk. “Een deel van de boom knakte af”, zucht Danny. “En dat viel dan nog eens naar de verkeerde kant, recht op mijn wagens.”

Het zicht oogt voor autoliefhebbers alleszins triest. Zes wagens – allemaal Jaguars – liggen bedekt onder de takken met kruin. “Een tak boorde zich door de voorruit van een van de wagens en ging zelfs door het dashboard”, zegt de man. “Daar is niks meer aan te doen. Ook een tweede wagen is volledig perte totale. Die zijn enkel nog goed voor onderdelen. Herstellen is onmogelijk.”

Hoe groot de schade aan de vier andere Jaguars is, zal nog moeten blijken. Wat blutsen en schade aan het koetswerk, vermoedt Danny. “Al zal ik dat pas kunnen zien wanneer we de boom volledig verwijderen van de wagens.”

Zelf takken verwijderen

Vooral emotioneel hebben de Jaguars een grote waarde. Danny is behalve autohandelaar – hij is zaakvoerder van DHMC oldtimers and Classic Cars in Zedelgem – vooral een fervent liefhebber. “De wagens dateren uit de periode eind jaren 90, begin jaren 2000. Of we dit niet konden vermijden door de auto’s te verplaatsen toen we hoorden dat er storm op komst was? Achteraf is het altijd makkelijk gezegd, vrees ik. We snoeiden die boom zo’n drie jaar geleden helemaal op én hij doorstond al verschillende stormen. We hadden dus nooit gedacht dat net die boom het plots zou begeven.”

De oudere wagens die Danny in bezit heeft om bijvoorbeeld onderdelen te verhandelen, stonden elders veilig in een loods. Daar deed hij al een controle en schade is er niet, tot zijn grote opluchting.

Voor Danny zit er nu niks anders op dan letterlijk de averij op te meten. Het verwijderen van de takken en bomen zal de man helemaal zélf doen. Bewust, zo blijkt. “Ik wil de takken zo voorzichtig mogelijk weghalen, om eventuele verdere beschadigingen te vermijden”, zegt Danny, die wellicht zelf zal moeten opdraaien voor de schade aan zijn Jaguars. “Omdat ik veel wagens heb, is het helaas veel te duur om ze allemaal omnium te verzekeren.” (MM)