Deel Esdoornstraat in Wervik loopt onder water door hevig onweer: “Nog nooit meegemaakt”

Een deel van de Esdoornstraat in Wervik liep dinsdagnamiddag door het hevig onweer onder water. “Ik woon hier ondertussen al achttien jaar en maakte dat nog nooit mee”, aldus een bewoner. Gelukkig werd geen enkel huis bedreigd en stopte het omstreeks 18 uur met regenen.

De brandweer van Wervik en Geluwe kwam ter plaatse en probeerde het water weg te pompen. “Het waterpeil zakt voorlopig niet”, aldus adjudant Dominique Durnez. “Het water komt van de Hoogweg hier vlakbij en de riolering kan de stortbuien niet aan.”

“De situatie is het ergst in deze eerste doodlopende ‘pijpekop’. Dat deel van de Esdoornstraat is trouwens lager gelegen, precies in een put.”

De Esdoornstraat bevindt zich aan de overkant van de Toyota-garage Claeys. In de Esdoorn- en Bourgondiëstraat was er zondag nog een rommelmarkt. (EDB)